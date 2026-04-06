Махмуд Сабырхан стал бронзовым призером чемпионата Азии по боксу

В очередной соревновательный день чемпионата Азии World Boxing в Монголии проходят полуфинальные поединки. В дневной сессии от мужской сборной Казахстана выступил Махмуд Сабырхан. За выход в финал в весовой категории до 55 килограммов казахстанец боксировал против местного спортсмена Билгуунсайхану Хархуу. Схватка завершилась поражением Сабырхана единогласным решением судей со счетом — 0:5.