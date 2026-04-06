Махмуд Сабырхан стал бронзовым призером чемпионата Азии по боксу

Представитель национальной мужской сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан провел полуфинальный бой на чемпионате Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В очередной соревновательный день чемпионата Азии World Boxing в Монголии проходят полуфинальные поединки. В дневной сессии от мужской сборной Казахстана выступил Махмуд Сабырхан. За выход в финал в весовой категории до 55 килограммов казахстанец боксировал против местного спортсмена Билгуунсайхану Хархуу. Схватка завершилась поражением Сабырхана единогласным решением судей со счетом — 0:5.

Таким образом, Махмуд завершил выступление на континентальном первенстве с бронзовой медалью.

Отметим, 24-летний Махмуд Сабырхан является двукратным чемпионом мира (2023 IBA, 2025 World Boxing), серебряным призером ЧМ-2021, а также обладателем серебра и золота чемпионата Азии 2022 и 2024 годов соответственно.