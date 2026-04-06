Казахстанка Надежда Рябец вышла в финал чемпионата Азии по боксу

На континентальном первенстве от Международной федерации World Boxing Рябец представляет сборную в весовой категории до 80 килограммов. За выход в финал она боксировала против Пуджу Рани из Индии. Схватка завершилась победой Рябец раздельным решением судей с итоговым счетом — 3:1.
Таким образом, Надежда вышла в финал чемпионата Азии. Это вторая представительница женской сборной Казахстана, которая поборется за золотую медаль континентального первенства.
Ранее, Бахыт Сейдиш одержала победу в полуфинале и также вышла в решающий поединок турнира в Монголии.