Ертуган Зейнуллинов стал бронзовым призером чемпионата Азии по боксу

Зейнуллинов за выход в финал континентального первенства в весовой категории до 65 килограммов боксировал против представителя сборной Таиланда Бунджонга Синсири. Схватка завершилась поражением казахстанца раздельным решением судей со счетом — 2:3.
Таким образом, Зейнуллинов завершает чемпионат Азии от Международной федерации World Boxing с бронзовой медалью.
Ранее, третьими на первенстве континента стали Валентина Хальзова в весовой категории до 75 килограммов и Махмуд Сабырхан в весе до 55 килограммов.
Чемпионат Азии в столице Монголии Улан-Баторе продлится до 11 апреля.