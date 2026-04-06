Торехан Сабырхан отправил соперника в нокаут и вышел в финал чемпионата Азии по боксу

Торехан Сабырхан за выход в финал в весовой категории до 70 килограммов боксировал против китайского спортсмена Пэйчэна Вана. Казахстанец трижды отправил своего оппонента в нокдаун. После чего рефери досрочно завершил бой во втором раунде, оформив технический нокаут.
Таким образом, Сабырхан вышел в финал чемпионата Азии, где поборется за золотую медаль соревнований.
Завтра, 7 апреля, продолжатся полуфинальные поединки чемпионата Азии, участие в которых примут казахстанские боксеры. Первенство континента в столице Монголии продлится до 11 апреля.