Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова

С 2020 по 2024 год он владел поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и уступил его в мае 2024 года украинцу Александру Усику, с которым провел два последних поединка, потерпев два поражения. В 2015 году Фьюри победил украинца Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.