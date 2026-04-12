Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по четырем версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри успешно вернулся на ринг после двух поражений подряд и почти полуторагодичного перерыва. В 12-раундовом нетитульном поединке, прошедшем в Лондоне, Фьюри выиграл у россиянина Арсланбека Махмудова единогласным решением судей.
На счету 37-летнего Фьюри теперь 35 побед (24 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья. В январе 2025 года Фьюри объявил о завершении карьеры. Позднее председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о возвращении британца на профессиональный ринг, однако затем боксер опроверг данное заявление. 4 января Фьюри объявил, что вернется на ринг в 2026 году.
С 2020 по 2024 год он владел поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и уступил его в мае 2024 года украинцу Александру Усику, с которым провел два последних поединка, потерпев два поражения. В 2015 году Фьюри победил украинца Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.
Махмудову 36 лет, он потерпел 3-е поражение в карьере при 21 победе (19 нокаутом). В прошлом поединке он завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBA, победив британца Дэвида Аллена. Также владел поясами чемпиона Северной Америки по версиям Североамериканской боксерской федерации и Североамериканской боксерской ассоциации, континентальной Америки WBA и серебряным титулом WBC. До боя занимал 6-е место в рейтинге WBA. Сейчас проживает в Канаде.