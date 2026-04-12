Джошуа отказался подниматься в ринг к Фьюри: «Ты не будешь говорить, что я должен делать. Я тут босс. Избегаешь боя со мной уже 10 лет»

Тайсон Фьюри вызвал Энтони Джошуа на бой после победы над Арсланбеком Махмудовым.

Фьюри и Турки Аль эш-Шейх просили Джошуа подняться в ринг, чтобы провести стердаун с Тайсоном, но Энтони отказался.

«Сегодня твоя ночь. При всем уважении, ты не будешь говорить мне, что я должен делать. Ты избегаешь боя со мной уже 10 лет. Когда будешь готов, назовешь сроки, и я скажу, когда я буду готов. Я тут босс», — сказал Джошуа.

Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей. Для него этот бой стал первым с декабря 2024-го, когда он проиграл судейским решением Александру Усику.

Тайсон Фьюри: «Теперь я хочу дать вам бой, который вы так долго ждали. Энтони Джошуа, ты принимаешь мой вызов?».