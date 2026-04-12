Энтони Джошуа: «Он исчезает, возвращается, снова завершает карьеру. Играет на публику, а когда говорит без камер, то это совсем другой человек»

Энтони Джошуа высказался о Тайсоне Фьюри.

«Это на его совести. Он исчезает, возвращается, снова завершает карьеру. Он играет на публику, а когда говорит без камер, то это совсем другой человек. Но мне все равно. Я всегда устраиваю большие бои. Вот почему я сказал, что он работает на меня», — сказал Джошуа.

Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей. Для него этот бой стал первым с декабря 2024-го, когда он проиграл судейским решением Александру Усику.

Джошуа отказался подниматься в ринг к Фьюри: «Ты не будешь говорить, что я должен делать. Я тут босс. Избегаешь боя со мной уже 10 лет».