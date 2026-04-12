Джонс — на вопрос о завершении карьеры: «Не уверен, что закончил»

Экс-чемпион UFC Джон Джонс намекнул, что еще может вернуться и боям.

Источник: Спортс‘’

«Я не уверен, что закончил. Скажу, что пребывание здесь [на турнире UFC] определенно дает мне тот огонь, которого я не чувствовал некоторое время», — сказал Джонс.

Вчера Джонс сказал, что завершил карьеру бойца. Его последний бой состоялся в ноябре 2024-го — тогда он победил техническим нокаутом Стипе Миочича. Его профессиональный рекорд — 28−1−0.

Джонс допустил возобновление карьеры: «Я прошел терапию стволовыми клетками. Физически ощущаю себя очень хорошо».

Джон Джонс: «Я повесил перчатки на гвоздь. Теперь занимаюсь бизнесом».