Иржи Прохазка: «Когда Ульберг получил травму, я немного начал его жалеть. Это большой урок»

"Это был не мой день. Когда он получил травму, я немного начал его жалеть. Это большой урок для меня. Мог победить, видел его травму… нечего сказать.
Я вернусь, всем спасибо. Жизнь дана, чтобы учиться. Простите за этот вечер", — сказал Прохазка.
Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение чеха в титульных боях.
Прохазка выиграл титул в июне 2022-го, досрочно победив Гловера Тейшейру. Осенью того же года Иржи лишился титула из-за травм, непозволивших провести защиту. Позже Прохазка проиграл два боя за пояс Алексу Перейре.
Карлос Ульберг: «Знал, что мне нужен один удар. И я его нанес».
