Махмудов: в бою с Фьюри сделал все, что мог, всем спасибо за переживания

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский боксер Арсланбек Махмудов поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что приложил все силы в бою с экс-чемпионом мира в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри.

В ночь с субботы на воскресенье Махмудов проиграл Фьюри единогласным решением судей. Поединок прошел в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».

«Всем спасибо за поддержку, всем спасибо за переживания. Я сделал все, что мог», — сказал Махмудов в видео в Instagram*.

Махмудову 36 лет, в октябре он завоевал второстепенный титул чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа и три поражения на профессиональном ринге.

Фьюри владел титулами WBA (2015−2016), WBO (2015−2016), IBO (2015−2016), IBF (2015), WBC (2020−2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету 37-летнего британца 35 побед, два поражения и одна ничья.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.