Российский супертяжеловес вернул любимца Британии

А все профильные медиаресурсы, разумеется, вспоминали, что идея свести двух сильнейших британских супертяжей десятилетия обсуждается уже как минимум шесть лет. И до сих пор с ней не срасталось. Все время что-то мешало, какие-то появлявшиеся у каждого более привлекательные планы наподобие так и не принесших никому из них абсолютного счастья поединков с Усиком. Но сейчас-то, наверное, помешать «битве за Британию» уже ничто не в состоянии. Твердое «да» Энтони Джошуа, отвечая Тайсону Фьюри, так и не сказал. Но Netflix сразу после окончания вечера опубликовал анонс боя, который, по его версии, состоится осенью. А ESPN даже назвал наиболее вероятную локацию, которую для него подобрали, — 80-тысячник Croke Park в Дублине. Но флер-то все равно уже не тот.