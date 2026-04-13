IBF исключила Жанибека Алимханулы из рейтинга после лишения титула

Международная федерация бокса представила обновленный рейтинг боксеров среднего веса, из которого казахстанца исключили. Вакантным остается звание чемпиона по версии IBF, также никто не занимает первую строчку рейтинга.
На втором месте находится итальянский средневес Этиноза Олиха, а третью строчку занял непобежденный ирландец Аарон Маккенна.
Отметим, на прошлой неделе авторитетный мировой сайт Boxrec обновил рейтинг среднего веса, лишив казахстанского боксера Жанибека Алимханулы первого места.
Напомним, перед боем за три титула, который должен был состояться 6 декабря, Жанибек Алимханулы оказался в центре допингового скандала.
Всемирная боксерская организация (WBO) официально подтвердила, что казахстанец Жанибек Алимханулы сдал положительный допинг-тест. Было начато расследование.
19 января состоялось второе слушание по делу, связанному с допинг-пробой Жанибека Алимханулы. Позже стало известно, что проба подтвердила наличие допинга.
11 марта Международная боксерская федерация (IBF) лишила казахстанского боксера Жанибека Алимханулы титула чемпиона мира в среднем весе.
После Алимханулы высказался о решении Международной боксерской федерации, которая лишила его титула чемпиона мира в среднем весе.
Стоит отметить, что в февральском рейтинге WBO казахстанец остался чемпионом Всемирной боксерской организации. Недавно сообщалось, что организация не стала лишать Жанибека пояса, однако дисквалифицировала казахстанца на год. В декабре казахстанец намерен провести титульный поединок по версии WBO.