Турки Аль аш-Шейх: «Верхувен выигрывал у Усика в четыре очка — ужасная остановка судьи»

«Я думаю, это ужасная остановка судьи. И я хочу увидеть реванш в будущем. На мой взгляд, Рико выигрывал у Усика в четыре очка (перед остановкой). Но если честно, Усик отправил Верхувена в нокдаун. Но я хотел увидеть последний раунд. Если Усик решит драться с Кабайелом, пусть будет так. Но я все равно сделаю реванш для Рико», — заявил Аль аш-Шейх в интервью The Stomping Ground.