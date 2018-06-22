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22 июня, источник: ТАСС

Карякин занимает второе место после девяти туров на шахматном турнире в Париже

ТАСС, 22 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит второе место с американцем Хикару Накамурой после девяти туров на этапе Гран-тура, который проходит в Париже.

В седьмом туре Карякин сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном. Другой российский гроссмейстер Владимир Крамник проиграл американцу Фабиано Каруане, а Александр Грищук сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Накамура сыграл вничью со своим соотечественником Уэсли Со, а француз Максим Вашье-Лаграв победил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова.

В восьмом туре Карякин сыграл вничью с Со, Крамник — с Вашье-Лагравом. Грищук проиграл Мамедьярову, Каруана победил Ароняна, а Накамура — Ананда. В девятом туре Карякин сыграл вничью с Каруаной, Крамник обыграл Грищука, Вашье-Лаграв победил Ароняна. Вничью завершились партии между Со и Анандом и между Накамурой и Мамедьяровым.

После девяти туров Со единолично лидирует в таблице, набрав 12 очков. Второе место делят Карякин и Накамура (по 11 очков), далее идут Вашье-Лаграв, Ананд, Аронян (по 9), Каруана (8), Крамник, Мамедьяров и Грищук (7).

Призовой фонд парижского этапа Гран-тура составляет $150 тыс. Гроссмейстеры провели девять туров в быстрые шахматы, теперь они сыграют 18 туров в блиц. Турнир завершится 24 июня.

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