Карякин занимает второе место после девяти туров на шахматном турнире в Париже
ТАСС, 22 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит второе место с американцем Хикару Накамурой после девяти туров на этапе
ТАСС, 22 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит второе место с американцем Хикару Накамурой после девяти туров на этапе
В седьмом туре Карякин сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном. Другой российский гроссмейстер Владимир Крамник проиграл американцу Фабиано Каруане, а Александр Грищук сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Накамура сыграл вничью со своим соотечественником Уэсли Со, а француз Максим
В восьмом туре Карякин сыграл вничью с Со, Крамник — с
После девяти туров Со единолично лидирует в таблице, набрав 12 очков. Второе место делят Карякин и Накамура (по 11 очков), далее идут
Призовой фонд парижского этапа