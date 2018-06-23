Карякин лидирует на этапе Grand Chess Tour в Париже

Карякин в субботу набрал 6,5 очка из 9 и лидирует как в блице, так и на всем этапе (17,5 очка). Россиянина преследует американец Хикару Накамура (5,5 очка в блице и 16,5 — в целом), третьим идет другой американец Уэсли Со (4 и 16 очков).