Карякин лидирует на этапе Grand Chess Tour в Париже
Российский гроссмейстер Сергей Карякин лидирует на проходящем в Париже 2-м этапе Grand Chess Tour после 1-го круга блицтурнира.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин лидирует на проходящем в Париже 2-м этапе Grand Chess Tour после 1-го круга блицтурнира.
Карякин в субботу набрал 6,5 очка из 9 и лидирует как в блице, так и на всем этапе (17,5 очка). Россиянина преследует американец Хикару Накамура (5,5 очка в блице и 16,5 — в целом), третьим идет другой американец Уэсли Со (4 и 16 очков).
В воскресенье пройдет второй, заключительный, круг блицтурнира.