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23 июня, источник: Р-Спорт

Карякин лидирует на этапе Grand Chess Tour в Париже

Российский гроссмейстер Сергей Карякин лидирует на проходящем в Париже 2-м этапе Grand Chess Tour после 1-го круга блицтурнира.

Карякин в субботу набрал 6,5 очка из 9 и лидирует как в блице, так и на всем этапе (17,5 очка). Россиянина преследует американец Хикару Накамура (5,5 очка в блице и 16,5 — в целом), третьим идет другой американец Уэсли Со (4 и 16 очков).

В воскресенье пройдет второй, заключительный, круг блицтурнира.

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