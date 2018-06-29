Дворкович ждет поддержки от Илюмжинова
Бывший
Бывший
Накануне кандидатуру Дворковича поддержала Российская шахматная федерация — организация, в которой
— Официально подтверждаю, что выставляю свою кандидатуру на предстоящие выборы, — сказал сам Дворкович журналистам. — Я запрашивал поддержку от РШФ и других национальных федераций, и благодарен коллегам, которые почти единодушно выступили за кандидатуру.
Дворкович человек в шахматах не чужой — его отец Владимир Яковлевич был широко известен в качестве судьи, входил в тренерский штаб Гарри Каспарова, работал в федерации шахмат СССР. А
Теперь же он надеется продолжить российскую эпоху в ФИДЕ, сменив у руля Кирсана Илюмжинова. Между прочим, Дворкович намекнул, что борьбы между двумя россиянами за высокое кресло не будет.
Считаю, что Россия входит в число лидеров мировых шахмат, а авторитет надо поддерживать. Лидерство в ФИДЕ — один из элементов этой работы. Для меня целью является не победа на выборах, не борьба за голоса, а развитие шахмат на планете. Считаю, что за последние годы было многое сделано, команда Илюмжинова проводит большую работу по продвижению нашего вида спорта по всему миру. С Кирсаном Николаевичем мы общались, и я рассчитываю, что он поддержит мою кандидатуру. У него огромный опыт, которым я надеюсь воспользоваться.
В официальную заявку, которую по регламенту все претенденты должны подать до 3 июля, вместе с Дворковичем войдут пять человек. По его словам, так называемый тикет составлен по континентальному принципу. Заместителем россиянина планируется сделать руководителя Французской федерации шахмат Бахара Куатли. На посты
Предвыборную программу Дворкович намерен представить в июле, после консультаций со своими сторонниками из разных стран мира. Что же он готов противопоставить конкурентам? Основных направлений работы, по словам россиянина, три.
Доступность шахмат должна стать фундаментом, который будет способствовать популяризации игры и привлечению ресурсов в последующие десятилетия. Чтобы шахматы были востребованы не только в парках и клубах, но и на ТВ, необходимо, чтобы десятки миллионов людей понимали основы игры.
Вторым пунктом идет внедрение в шахматы различных новейших технологий, направленных на повышение привлекательности трансляций с различных соревнований и узнаваемости ведущих спортсменов. Дворкович считает, что они могут сравняться в популярности с футболистами.
— К сожалению, сейчас в шахматах почти не используются новейшие технологии — связанные с IT, интернетом, — сказал Дворкович. — В моей команде есть профессионалы, партнеры из крупнейших российских и мировых компаний, которые уже предлагают — как обеспечить иной показ соревнований, их продвижения в мире. Также считаю, что мы можем вывести на иной уровень популярность лучших игроков. Со времен Ботвинника, Таля, Фишера, Карпова новые лидеры утрачивали эту известность. И сейчас очень небольшой процент людей способен назвать имя нынешнего чемпиона мира, при всем уважении к отличному спортсмену Магнусу Карлсену. Нам нужен иной подход.
Кроме того, россиянин намерен перестроить и оптимизировать работу самой ФИДЕ как международной организации. Это должно помочь привлечь крупных спонсоров и партнеров, которые будут готовы инвестировать в шахматы на долгосрочной основе. В качестве примера для подражания Дворкович предлагает обратить внимание на ФИФА.
— В ФИДЕ входят почти 200 стран, и требуется выстроить систему корпоративного управления, сопоставимую с лучшими аналогами. Чтобы работа была организована правильно, интересы всех стран должным образом учитывались, и у каждой был реальный голос, существовали стабильные и долгосрочные отношения с партнерами, которые готовы вкладывать деньги в развитие шахмат при прозрачности и грамотном распоряжении этими средствами.
Сами выборы главы ФИДЕ, напомним, пройдут на конгрессе в грузинском Батуми 3 октября. В число претендентов, помимо Дворковича, по всей видимости, войдут фактический руководитель ФИДЕ на данный момент Георгиос Макропулос и британец Найджел Шорт, в прошлом претендент на мировую корону и тренер.
Антон БАБОШИН из Москвы.