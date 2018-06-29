Дворкович ждет поддержки от Илюмжинова

Источник: Спорт-Экспресс

Накануне кандидатуру Дворковича поддержала Российская шахматная федерация — организация, в которой экс-зампредседателя кабмина в прошлом занимал высокие посты.

— Официально подтверждаю, что выставляю свою кандидатуру на предстоящие выборы, — сказал сам Дворкович журналистам. — Я запрашивал поддержку от РШФ и других национальных федераций, и благодарен коллегам, которые почти единодушно выступили за кандидатуру.

КОМАНДА ДВОРКОВИЧА

Дворкович человек в шахматах не чужой — его отец Владимир Яковлевич был широко известен в качестве судьи, входил в тренерский штаб Гарри Каспарова, работал в федерации шахмат СССР. А Дворкович-младший в национальной федерации был первым вице-президентом, отвечающим за детский спорт и популяризацию игры, затем возглавлял наблюдательный совет РШФ.

Теперь же он надеется продолжить российскую эпоху в ФИДЕ, сменив у руля Кирсана Илюмжинова. Между прочим, Дворкович намекнул, что борьбы между двумя россиянами за высокое кресло не будет.

Считаю, что Россия входит в число лидеров мировых шахмат, а авторитет надо поддерживать. Лидерство в ФИДЕ — один из элементов этой работы. Для меня целью является не победа на выборах, не борьба за голоса, а развитие шахмат на планете. Считаю, что за последние годы было многое сделано, команда Илюмжинова проводит большую работу по продвижению нашего вида спорта по всему миру. С Кирсаном Николаевичем мы общались, и я рассчитываю, что он поддержит мою кандидатуру. У него огромный опыт, которым я надеюсь воспользоваться.

В официальную заявку, которую по регламенту все претенденты должны подать до 3 июля, вместе с Дворковичем войдут пять человек. По его словам, так называемый тикет составлен по континентальному принципу. Заместителем россиянина планируется сделать руководителя Французской федерации шахмат Бахара Куатли. На посты вице-президентов будут выдвинуты Маир Мамедов из Азербайджана и перуанец Хулио Гранда Суньига, ведущий гроссмейстер Латинской Америки. Генеральный секретарь команды Дворковича — Эньонам Сева Фумей из Того, один из руководителей Африканской шахматной конфедерации. А бывшая чемпионка мира Чжу Чэнь, которая раньше представляла Китай, а сейчас — Катар, выдвинута в качестве казначея.

ЗВЕЗДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Предвыборную программу Дворкович намерен представить в июле, после консультаций со своими сторонниками из разных стран мира. Что же он готов противопоставить конкурентам? Основных направлений работы, по словам россиянина, три. Во-первых, это развитие детского и массового спорта, что послужит залогом популярности.

Доступность шахмат должна стать фундаментом, который будет способствовать популяризации игры и привлечению ресурсов в последующие десятилетия. Чтобы шахматы были востребованы не только в парках и клубах, но и на ТВ, необходимо, чтобы десятки миллионов людей понимали основы игры.

Вторым пунктом идет внедрение в шахматы различных новейших технологий, направленных на повышение привлекательности трансляций с различных соревнований и узнаваемости ведущих спортсменов. Дворкович считает, что они могут сравняться в популярности с футболистами.

— К сожалению, сейчас в шахматах почти не используются новейшие технологии — связанные с IT, интернетом, — сказал Дворкович. — В моей команде есть профессионалы, партнеры из крупнейших российских и мировых компаний, которые уже предлагают — как обеспечить иной показ соревнований, их продвижения в мире. Также считаю, что мы можем вывести на иной уровень популярность лучших игроков. Со времен Ботвинника, Таля, Фишера, Карпова новые лидеры утрачивали эту известность. И сейчас очень небольшой процент людей способен назвать имя нынешнего чемпиона мира, при всем уважении к отличному спортсмену Магнусу Карлсену. Нам нужен иной подход.

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Кроме того, россиянин намерен перестроить и оптимизировать работу самой ФИДЕ как международной организации. Это должно помочь привлечь крупных спонсоров и партнеров, которые будут готовы инвестировать в шахматы на долгосрочной основе. В качестве примера для подражания Дворкович предлагает обратить внимание на ФИФА.

— В ФИДЕ входят почти 200 стран, и требуется выстроить систему корпоративного управления, сопоставимую с лучшими аналогами. Чтобы работа была организована правильно, интересы всех стран должным образом учитывались, и у каждой был реальный голос, существовали стабильные и долгосрочные отношения с партнерами, которые готовы вкладывать деньги в развитие шахмат при прозрачности и грамотном распоряжении этими средствами.

Сами выборы главы ФИДЕ, напомним, пройдут на конгрессе в грузинском Батуми 3 октября. В число претендентов, помимо Дворковича, по всей видимости, войдут фактический руководитель ФИДЕ на данный момент Георгиос Макропулос и британец Найджел Шорт, в прошлом претендент на мировую корону и тренер.