Аркадий Дворкович: Шахматам нужны современные технологии

Источник: РИА "Новости"

«ГРОССМЕЙСТЕРЫ ДОЛЖНЫ НЕ УСТУПАТЬ В ПОПУЛЯРНОСТИ ФУТБОЛИСТАМ»

В минувшую пятницу 29 июня Аркадий Дворкович официально объявил на пресс-конференции о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации. 27 июня его кандидатуру поддержал Наблюдательный совет Российской шахматной федерации. Выборы нового президента ФИДЕ пройдут 3 октября в Батуми.

— Я уже говорил о планах выдвинуться на пост президента ФИДЕ и теперь официально подтверждаю это, документы будут направлены в секретариат ФИДЕ до 3 июля, то есть за три месяца до выборов, — заявил Аркадий Дворкович. — Я благодарен своим коллегам из Российской шахматной федерации, которые практически единодушно поддержали мою кандидатуру.

— Конечно же, у этого вопроса есть большая предыстория. Мой отец (Владимир Яковлевич Дворкович, международный шахматный арбитр. — Прим. ред.) посвятил шахматам практически всю свою жизнь, и с самого детства я был вовлечен в этот вид спорта. С раннего возраста я знал шахматистов, судей, организаторов, то, как проходят турниры. На протяжении предыдущих нескольких лет я активно принимал участие в шахматной жизни, возглавлял РШФ в период с 2010 по 2014 год, это был огромный опыт.

Аркадий Дворкович сказал, что для него победа на выборах не является самоцелью, цель — развитие мировых шахмат. При этом он подчеркнул, что предыдущее руководство ФИДЕ во главе с Кирсаном Илюмжиновым много сделало для развития древней игры, для ее популяризации во всем мире. Однако, по его словам, необходимо развивать шахматы дальше.

— Работа по доступности шахмат, их популяризации в отдаленных районах мира, осуществлению программы «Шахматы в каждую семью», уже идут. Эти программы будут способствовать дальнейшему продвижению и популяризации нашей древней игры, — подчеркнул Аркадий Дворкович. — Однако сейчас в шахматах почти не используются современные технологии. В моей команде есть профессионалы, а также представители крупнейших мировых и российских компаний, которые уже предложили новые технологии. Эти технологии помогут обеспечить новые подходы для продвижения шахмат, для их показа на телевидении. Что поможет обеспечить понимание шахмат простыми людьми во всем мире.

По словам Дворковича, одна из задач — вывести популярность ведущих гроссмейстеров мира на уровень мировых футбольных звезд.

«НУЖНО ВЫСТРАИВАТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ»

Затем Аркадий Дворкович представил свою команду (тикет). По регламенту ФИДЕ, можно назвать только пять человек. После чего наступило время вопросов.

— Многие годы на развитии шахмат сказывался недостаток финансирования. Хотелось бы узнать, какие есть финансовые аргументы у ваших конкурентов на пост президента ФИДЕ?

— Я бы не стал называть их конкурентами, а назвал их партнерами. У нас всех одна цель — развивать мировые шахматы. Но у меня есть опыт, который я использую в работе. Во время работы в правительстве в общении с представителями крупных мировых компаний я затрагивал тему шахмат. Эти компании заинтересованы в том, чтобы вкладывать финансы в шахматы на долгосрочной основе. Пока называть их не будут, в этом есть смысл только после подписания контрактов. Но я продолжу работу в этом направлении. И еще раз хочу подчеркнуть, что буду делать это вне зависимости от того, изберут ли меня на должность главы ФИДЕ.

— В России есть компании, готовые спонсировать шахматы?

— Безусловно, и они хорошо известны. Они выступают партнерами крупных турниров. Наша задача выстроить с ними долгосрочные отношения. Ну, а партнеров Российской шахматной федерации вы все прекрасно знаете. Вся информация является открытой.

— Когда Кирсан Илюмжинов собирался баллотироваться на пост президента ФИДЕ, он говорил, что предвыборный фонд его кампании составляет 10 млн долларов. Есть ли подобный фонд у вас?

— Предвыборная кампания требует определенных средств. Я буду использовать для ее ведения свои собственные средства. Хотя они не такие большие. Нет никакого смысла вкладывать миллионы долларов в предвыборную кампанию. Эти деньги должны идти на развитие шахмат. Уверен, что Кирсан Николаевич, называя эту сумму, имел в виду, что эти деньги будут вложены в шахматы.

— Как вы оцениваете организацию чемпионата мира по футболу? — вопрос на футбольную тему главе оргкомитета «Россия-2018».

— Нам пока рано давать оценки, это будет сделано позже, но наши зарубежные коллеги и партнеры оценивают организацию чемпионата уже сейчас очень высоко. Благодарят нас и простые болельщики во всех городах, где проходят или проходили матчи.

— Сергей Карякин считает вас и экс-президента ОКР Александра Жукова лучшими шахматистами среди политиков. Возможно, стоит сыграть матч с Александром Дмитриевичем за корону сильнейшего шахматиста-политика России?

— Против Александра Дмитриевича у меня нет никаких шансов. Но если формально подойти к этому вопросу, то Анатолий Евгеньевич Карпов уже много лет является депутатом Государственной думы. В таком случае среди шахматистов-политиков у него вряд ли найдутся конкуренты.

КОМАНДА АРКАДИЯ ДВОРКОВИЧА

Вице-президенты:

Башар Куатли (Франция)

Маир Мамедов (Азербайджан)

Хулио Гранда Суньига (Перу)

Генеральный секретарь: Эньонам Сева Фумей (Того)

Казначей: экс-чемпионка мира Чжу Чэнь (Катар).

А В ЭТО ВРЕМЯ…

ИЛЮМЖИНОВ НЕ БУДЕТ ВЫДВИГАТЬ СВОЮ КАНДИДАТУРУ

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не намерен баллотироваться на пост главы Международной шахматной организации на очередной срок.

«Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года на очередном Конгрессе ФИДЕ на пост президента этой организации. Я поддерживаю кандидатуру Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ», — цитирует Илюмжинова «Интерфакс».