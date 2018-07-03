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3 июля, источник: Спорт-Экспресс

В ФИДЕ приняли документы о выдвижении Дворковича

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально зарегистрировала выдвижение на пост президента организации Аркадия Дворковича, бывшего вице-премьера РФ, главы организационного комитета чемпионата мира по футболу-2018.

Источник: РИА "Новости"

Письма в поддержку 46-летнего россиянина в ФИДЕ предоставили 13 стран — Азербайджан, Белоруссия, Франция, Гана, Ирак, Молдавия, Монголия, Никарагуа, Катар, Россия, Судан, Того и Тунис. (Дмитрий СОМОВ).

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