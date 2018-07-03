В ФИДЕ приняли документы о выдвижении Дворковича
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально зарегистрировала выдвижение на пост президента организации Аркадия Дворковича, бывшего
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально зарегистрировала выдвижение на пост президента организации Аркадия Дворковича, бывшего
Письма в поддержку 46-летнего россиянина в ФИДЕ предоставили 13 стран — Азербайджан, Белоруссия, Франция, Гана, Ирак, Молдавия, Монголия, Никарагуа, Катар, Россия, Судан, Того и Тунис. (Дмитрий СОМОВ).