В ФИДЕ приняли документы о выдвижении Дворковича

Письма в поддержку 46-летнего россиянина в ФИДЕ предоставили 13 стран — Азербайджан, Белоруссия, Франция, Гана, Ирак, Молдавия, Монголия, Никарагуа, Катар, Россия, Судан, Того и Тунис. (Дмитрий СОМОВ).