Казахстанка приблизилась к ТОП-10 сильнейших гроссмейстеров мира

После победы на престижном международном открытом турнире l’Open d'échecs de Porticcio (или Porticcio Open-2018), проходившем с 30 июня по 7 июля 2018 на побережье острова Корсика в городе Портиччио, казахстанская шахматистка Динара Садуакасова согласно всемирного рейтинга поднимется на одиннадцатое место. Это новый рекорд за всю историю казахстанского шахматного спорта.

В пятом по счёту турнире Портиччио приняли участие 250 спортсменов мировой шахматной элиты из 24 стран мира: игроки от 14 до 50 лет, начиная со стран Евросоюза, заканчивая номинантами из Южно-Африканской Республики. Казахстанская королева шахмат заняла в турнире первое призовое место среди женщин.

«После турнира в Чехии, где я хоть и показала лучший результат среди женщин, но сыграла, по моему мнению, не самым лучшим образом, я приняла турнир в Портиччио как вызов. Игра была не менее ожесточённая. В турнире приняли участие действующие гроссмейстеры, топовые игроки рейтинга ФИДЕ. В турнире также действует правило запрета соглашения на ничью, что сделало игру ещё более захватывающей и бескомпромиссной. Подобные турниры дают возможность спортсменам проявить себя и заявить о своей стране. Казахстан был представлен в третий раз и я рада слышать, что международные гроссмейстеры видят в казахстанских шахматистах сильных конкурентов», — прокомментировала игру Динара Садуакасова.

Знаменитая шахматистка также подтвердила, что намерена выполнить данное казахстанцам обещание войти в ТОП-5 сильнейших женщин мира и уже в скором времени принести шахматную корону в Казахстан.