Дворкович: Голос каждой страны важен при выборе нового главы FIDE

«Мы работаем серьезно, оцениваем все легальные пути достижения этой цели, — сказал Дворкович. — Работаем сразу с примерно двумя сотнями стран, каждый голос важен. Мы разговариваем с людьми, объясняем им свои идеи, свои программы, что будет в будущем, если они отдадут свои голоса. Конечно, мы адекватно оцениваем конкурентов, они сильные, стараемся найти свои лучшие стороны, чтобы победить».