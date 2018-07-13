ФИДЕ отстранила Илюмжинова от должности президента федерации. Почему это произошло

Источник: РИА "Новости"

Заседание по этому вопросу прошло в Цюрихе 23 и 24 июня по инициативе вице-президента Георгиоса Макропулоса.

Комиссия посчитала, что Илюмжинов, возглавляющий федерацию с 1995 года, в период с марта 2017 года по апрель 2018-го нарушал правила кодекса этики — он ставил личные интересы выше интересов ФИДЕ, а также превышал свои полномочия. По мнению комиссии, действия главы федерации нанесли ей репутационный и финансовый ущерб и плохо повлияли на имидж шахмат.

В общей сложности функционер отстранен на 18 месяцев. С 13 июля 2018 года по 12 января 2019 года отстранение носит фактический характер, еще 12 месяцев оно будет условным с испытательным периодом на два года.

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Напомним, в 2015 году Минфин США внес Илюмжинова в санкционный список за финансовую помощь и действия в интересах властей Сирии. В марте 2017 года на сайте федерации появилось сообщение о том, что Илюмжинов отправлен в отставку. Позднее сам функционер опроверг эту информацию. В апреле того же года глава федерации объявил о возврате своих полномочий, но затем отозвал свое заявление. В октябре исполком ФИДЕ передал полномочия президента организации Макропулосу.

В апреле 2018 года президентский совет ФИДЕ призвал Илюмжинова покинуть занимаемый пост, мотивировав это тем, что функционер находится под санкциями Министерства финансов США. За резолюцию проголосовали 14 членов совета, один — против.