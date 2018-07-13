ФИДЕ отстранила Илюмжинова от должности президента федерации. Почему это произошло
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила президента Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности, сообщает
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила президента Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности, сообщает
Заседание по этому вопросу прошло в Цюрихе 23 и 24 июня по инициативе
Комиссия посчитала, что Илюмжинов, возглавляющий федерацию с 1995 года, в период с марта 2017 года по апрель 2018-го нарушал правила кодекса этики — он ставил личные интересы выше интересов ФИДЕ, а также превышал свои полномочия. По мнению комиссии, действия главы федерации нанесли ей репутационный и финансовый ущерб и плохо повлияли на имидж шахмат.
В общей сложности функционер отстранен на 18 месяцев. С 13 июля 2018 года по 12 января 2019 года отстранение носит фактический характер, еще 12 месяцев оно будет условным с испытательным периодом на два года.
Напомним, в 2015 году Минфин США внес Илюмжинова в санкционный список за финансовую помощь и действия в интересах властей Сирии. В марте 2017 года на сайте федерации появилось сообщение о том, что Илюмжинов отправлен в отставку. Позднее сам функционер опроверг эту информацию. В апреле того же года глава федерации объявил о возврате своих полномочий, но затем отозвал свое заявление. В октябре исполком ФИДЕ передал полномочия президента организации Макропулосу.
В апреле 2018 года президентский совет ФИДЕ призвал Илюмжинова покинуть занимаемый пост, мотивировав это тем, что функционер находится под санкциями Министерства финансов США. За резолюцию проголосовали 14 членов совета, один — против.
Выборы президента организации состоятся 3 октября 2018 года в Батуми. Илюмжинова в списке утвержденных организацией кандидатов нет. На этот пост, среди прочих, претендует глава оргкомитета «Россия-2018», бывший