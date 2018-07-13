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13 июля, источник: Спорт-Экспресс

Кирсан Илюмжинов: Я не сдаюсь, я в отставку не подаю

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения комиссии организации по этике отстранить его от занимаемой должности.

Источник: Спорт-Экспресс

Решение в отношении функционера, возглавляющего федерацию с 1995 года, было объявлено 13 июля. Заседание по этому вопросу прошло в Цюрихе 23 и 24 июня по инициативе вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулоса.

— Они не имеют права, — цитируют «Известия» Илюмжинова. — Они стараются давно, с 25 ноября 2015 года, когда я был включен в санкционный список США. Я считаю, что это вмешательство во внутренние дела международной организации. Но некоторые члены ФИДЕ, такие как Макропулос и другие представители западных стран, стали плясать под дудку американцев. Очень жалко. Сдались. Но я не сдаюсь, я в отставку не подаю. Я буду бороться. Подаю в CAS — международный арбитражный суд. Считаю, что это нарушение прав человека, вмешательство во внутренние дела. Это решение одного из министерств одного из государств.

В прошлом году Макропулос был в США. В Сент-Луисе встречался с Каспаровым и другими какими-то лицами, и после этого они активизировались. Начали требовать неофициально, чтобы я ушел в отставку, так как нахожусь под американскими санкциями. Я не сломался, и им это не понравилось. Они направили в комиссию по этике обращение, там принимает решение пять человек. Одного они сразу же отстранили от участия, потому что якобы он им не симпатизировал. Осталось четверо. Один — против. А три человека не могут меня отстранить от должности, так как меня избирал конгресс ФИДЕ. В 2014 году, когда боролся против Каспарова, он набрал 61 страну, а я 110. 110 стран выбрали меня президентом. Мой срок истекает в октябре этого года.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября 2018 года в Батуми. Илюмжинова в списке утвержденных организацией кандидатов нет. На этот пост, среди прочих, претендует глава оргкомитета «Россия-2018», бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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