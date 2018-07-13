Кирсан Илюмжинов: Я не сдаюсь, я в отставку не подаю
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS)
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS)
Решение в отношении функционера, возглавляющего федерацию с 1995 года, было объявлено 13 июля. Заседание по этому вопросу прошло в Цюрихе 23 и 24 июня по инициативе
— Они не имеют права, — цитируют «Известия» Илюмжинова. — Они стараются давно, с 25 ноября 2015 года, когда я был включен в санкционный список США. Я считаю, что это вмешательство во внутренние дела международной организации. Но некоторые члены ФИДЕ, такие как Макропулос и другие представители западных стран, стали плясать под дудку американцев. Очень жалко. Сдались. Но я не сдаюсь, я в отставку не подаю. Я буду бороться. Подаю в CAS — международный арбитражный суд. Считаю, что это нарушение прав человека, вмешательство во внутренние дела. Это решение одного из министерств одного из государств.
В прошлом году Макропулос был в США. В
Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября 2018 года в Батуми. Илюмжинова в списке утвержденных организацией кандидатов нет. На этот пост, среди прочих, претендует глава оргкомитета «Россия-2018», бывший