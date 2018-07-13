Встречался с инопланетянами, хранит мощи Будды. Факты об Илюмжинове

Источник: Спорт-Экспресс

— В 15 лет возглавил взрослую сборную Калмыкии по шахматам.

— После школы работал слесарем-сборщиком на заводе «Звезда».

— В апреле 1993 года избран президентом республики Калмыкия. В 1995 году досрочно переизбран на этот пост сроком на семь лет. В 2002 году снова был переизбран на этот пост и возглавлял Калмыкию до 2010 года.

— В ноябре 1995 года был избран на должность президента ФИДЕ, сменив на этом посту Флоренсио Кампоманеса. После чего трижды переизбирался. В 2010 году его соперником был двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов. Выборы получились скандальными, Карпов даже подавал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако он был отклонен.

— В конце 2000 стал президентом футбольного клуба «Уралан» из столицы Калмыкии Элиста, однако и до вступления в эту должность был патроном команды. После того, как в 1998 году «Уралан» на своем поле обыграл «Спартак» (1:0), присвоил двум игрокам — полузащитнику Александру Игнатьеву и вратарю Андрею Саморукову — звание «Героев Калмыкии» и наградил обоих орденом.

— Илюмжинов несколько раз заявлял о своем контакте с инопланетянами. По его словам, это случилось в сентябре 1997 года. «Забрали меня прямо из квартиры. Пришельцы были в желтых скафандрах. Помню, зашли на космический корабль, и я стал задыхаться. Тогда мне тоже дали скафандр. Я еще не успел подумать, что воздуха не хватает, а инопланетянин уже показывает на грудь: вот здесь покрути немного, отрегулируй подачу кислорода. Отрегулировал. И что самое интересное, меня как будто не замечали. Я так и не понял, для чего меня взяли. Специально по космическому кораблю не водили. Помню, корабль был громаднейшим, одна из кают — как большое футбольное поле, кругом иллюминаторы. Опустились мы на одну из планет, забрали какое-то оборудование. Еще помню, что просил как можно быстрее вернуть меня на Землю. Несколько раз обращался к ним с этой просьбой. Потом меня все-таки привезли обратно, и дальше все нормально пошло. Дело было вечером, мое физическое тело исчезало на какое-то время и затем появилось вновь. Но два помощника заметили мое отсутствие. Спросили: где я так долго пропадал? После этого я несколько дней ходил и думал: для чего меня забирали? И ругал себя за то, что не задал им никаких вопросов», — рассказывал он потом.

— Будучи членом Верховного Совета СССР, за миллион долларов купил шахматную корону у чемпиона мира Гарри Каспарова. «Дело было в 1990 году, после того, как Каспаров выиграл матч за звание чемпиона мира у Анатолия Карпова во французском Лионе. Знаменитая ювелирная фирма “Корлофф” тогда учредила специальный приз для победителя — бриллиантовую корону, обрамленную золотом и платиной, весом в семь с половиной килограмм. Кстати, корона эта на шахматную тему. В ней 360 черных бриллиантов и 758 — белых. Каспаров объявил, что хочет продать корону и вырученные деньги раздать армянским беженцам. Сразу нашелся и покупатель — арабский шейх. Но тут началась первая война в Ираке, и шейх куда-то пропал. Вот Каспаров и обратился ко мне. Дескать, Кирсан, выручай, а то я уже деньги пообещал», — рассказывал Илюмжинов.

— В честь Илюмжинова даже назван астероид — «Кирсан».

— Является хранителем мощей Будды Шакьямуни. Мощи были переданы Илюмжиновым на хранение в Центральный буддийский храм Калмыкии.