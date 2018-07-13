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13 июля, источник: Спорт-Экспресс

Встречался с инопланетянами, хранит мощи Будды. Факты об Илюмжинове

Приводим любопытные факты из биографии президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, которого сегодня комиссия по этике организации отстранила от должности. «Комиссия по этике не может принимать такие решения».

Источник: Спорт-Экспресс

— В 15 лет возглавил взрослую сборную Калмыкии по шахматам.

— После школы работал слесарем-сборщиком на заводе «Звезда».

— В апреле 1993 года избран президентом республики Калмыкия. В 1995 году досрочно переизбран на этот пост сроком на семь лет. В 2002 году снова был переизбран на этот пост и возглавлял Калмыкию до 2010 года.

— В ноябре 1995 года был избран на должность президента ФИДЕ, сменив на этом посту Флоренсио Кампоманеса. После чего трижды переизбирался. В 2010 году его соперником был двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов. Выборы получились скандальными, Карпов даже подавал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако он был отклонен.

— В конце 2000 стал президентом футбольного клуба «Уралан» из столицы Калмыкии Элиста, однако и до вступления в эту должность был патроном команды. После того, как в 1998 году «Уралан» на своем поле обыграл «Спартак» (1:0), присвоил двум игрокам — полузащитнику Александру Игнатьеву и вратарю Андрею Саморукову — звание «Героев Калмыкии» и наградил обоих орденом.

— Илюмжинов несколько раз заявлял о своем контакте с инопланетянами. По его словам, это случилось в сентябре 1997 года. «Забрали меня прямо из квартиры. Пришельцы были в желтых скафандрах. Помню, зашли на космический корабль, и я стал задыхаться. Тогда мне тоже дали скафандр. Я еще не успел подумать, что воздуха не хватает, а инопланетянин уже показывает на грудь: вот здесь покрути немного, отрегулируй подачу кислорода. Отрегулировал. И что самое интересное, меня как будто не замечали. Я так и не понял, для чего меня взяли. Специально по космическому кораблю не водили. Помню, корабль был громаднейшим, одна из кают — как большое футбольное поле, кругом иллюминаторы. Опустились мы на одну из планет, забрали какое-то оборудование. Еще помню, что просил как можно быстрее вернуть меня на Землю. Несколько раз обращался к ним с этой просьбой. Потом меня все-таки привезли обратно, и дальше все нормально пошло. Дело было вечером, мое физическое тело исчезало на какое-то время и затем появилось вновь. Но два помощника заметили мое отсутствие. Спросили: где я так долго пропадал? После этого я несколько дней ходил и думал: для чего меня забирали? И ругал себя за то, что не задал им никаких вопросов», — рассказывал он потом.

— Будучи членом Верховного Совета СССР, за миллион долларов купил шахматную корону у чемпиона мира Гарри Каспарова. «Дело было в 1990 году, после того, как Каспаров выиграл матч за звание чемпиона мира у Анатолия Карпова во французском Лионе. Знаменитая ювелирная фирма “Корлофф” тогда учредила специальный приз для победителя — бриллиантовую корону, обрамленную золотом и платиной, весом в семь с половиной килограмм. Кстати, корона эта на шахматную тему. В ней 360 черных бриллиантов и 758 — белых. Каспаров объявил, что хочет продать корону и вырученные деньги раздать армянским беженцам. Сразу нашелся и покупатель — арабский шейх. Но тут началась первая война в Ираке, и шейх куда-то пропал. Вот Каспаров и обратился ко мне. Дескать, Кирсан, выручай, а то я уже деньги пообещал», — рассказывал Илюмжинов.

— В честь Илюмжинова даже назван астероид — «Кирсан».

— Является хранителем мощей Будды Шакьямуни. Мощи были переданы Илюмжиновым на хранение в Центральный буддийский храм Калмыкии.

— В 2011 году встречался с тогдашним ливийским лидером Моамаром Каддафи и сыграл с ним в шахматы.

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