Конец эпохи Кирсана. ФИДЕ официально отстранила Илюмжинова

Источник: Спорт-Экспресс

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ

Сообщение об этом появилось на официальном сайте ФИДЕ в 7 часов утра 13 июля и, очевидно, было подготовлено заранее. Ведь, как можно легко узнать из официального текста, решение было принято еще 24 июня.

«Комиссия по этике единогласно постановила, что господин Илюмжинов виновен в нарушении Кодекса этики ФИДЕ. Принято решение наложить на него наказание в виде временного запрета занимать любые посты в организации на срок 18 месяцев, в том числе 12 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Санкции вступают в силу немедленно после опубликования документа, и длятся с 13 июля 2018 года по 12 января 2019 года», — говорится в заявлении.

Как следует из полного текста решения комиссии, рассматривавшей все проступки Илюмжинова на протяжении двух дней, первоначальная жалоба была подана нынешним вице-президентом ФИДЕ, а по совместительству исполняющим обязанности главы федерации и одним из главных претендентов на осенних выборах Георгиосом Макропулосом. Но фактически в роли истца выступал президентский совет организации. В конце июня состоялись слушания, на которых комитет сначала принял к сведению письменное изложение позиции сторон, а затем провел беседу, в том числе и с Илюмжиновым.

В решении комитет особо обратил внимание, что с 25 ноября 2015 года и по сей день россиянин находится в санкционном списке США, хотя не вполне понятно, какое отношение это имеет к этике. А также постановил, что с марта 2017 по апрель 2018 года Илюмжинов неоднократно поступал вопреки своему обязательству ставить интересы ФИДЕ выше личных, а также пытался не исполнять решение президентского совета, согласно которому его различные обязанности как президента были переданы Макропулосу. Главе федерации также вменяют в вину публичные заявления провокационного характера и нежелание добровольно уйти в отставку даже после закрытия счетов ФИДЕ в швейцарском банке.

В итоге комитет по этике признал Илюмжинова виновным в нарушении трех пунктов соответствующего кодекса. Мотивационная часть решения на 78 страницах отправлена истцу и ответчику.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Впрочем, на нынешнее положение Илюмжинова это решение не слишком повлияет. Как уже говорилось выше, ФИДЕ он руководит 23-й год, но при этом в последние несколько лет его позиции внутри организации заметно пошатнулись. По сути, все началось как раз с решения американских властей, обвинивших россиянина в сотрудничестве с президентом Сирии Башаром Асадом и посредничестве при закупках властями этой страны нефти с территорий, подконтрольных исламским террористам. Илюмжинов не раз предпринимал попытки снять с себя санкции через суд, но безуспешно.

Поэтому еще в декабре 2015-го ФИДЕ одобрила решение Илюмжинова отстраниться от «любых юридических и финансовых операций», передав эти права Макропулосу. Затем был скандал в апреле 2017-го, когда официальный сайт ФИДЕ сообщил, что россиянин написал заявление об уходе. Сам глава федерации буквально на следующий день эти сведения опроверг и заявил, что такой вопрос на президентском совете даже не поднимался. При этом обе стороны оперировали официальными документами. Было понятно, что внутри организации уже бушуют нешуточные страсти. Илюмжинов остался во главе ФИДЕ, но его полномочия еще сократились.

В очередной раз позиции россиянина пошатнулись в октябре прошлого года — исполком ФИДЕ передал уже все полномочия руководителя федерации Макропулосу, и Илюмжинов остался, по сути, номинальным президентом, не решающим вообще ничего. Но при этом, как выясняется из нынешнего решения комиссии по этике, он пытался саботировать последние решения президентского совета и исполнять снятые с него функции.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ГОНКА

Также Илюмжинов еще весной заявлял, что намерен баллотироваться на новый срок, что бы ни говорили его противники. При том, что в федерации официально не рекомендовали ему выдвигаться на выборы, которые пройдут 3 октября в грузинском Батуми. И обвинял конкурентов в нечестной борьбе.

— Я буду баллотироваться, — говорил он «Р-Спорт». — Раньше предполагал перед выборами посетить 30−40 стран, но теперь посещу 70−80. Буду еще больше ездить и пропагандировать всю абсурдность этой санкционной политики одной из стран. Я под санкциями США, а в ФИДЕ входят 188 стран.

Впрочем, с тех пор на этом фронте произошли серьезные изменения. Макропулос объявил о выдвижении своей кандидатуры еще в апреле, а теперь в качестве кандидатов рассматривают еще две известные в шахматном мире фигуры. Это британец Найджел Шорт, когда-то бывший официальным претендентом звание чемпиона мира, а позже ставший известным тренером и шахматным деятелем. А для России главное событие — выдвижение Аркадия Дворковича, ранее занимавшего различные должности в национальной федерации, и много лет занимавшего пост вице-премьера правительства страны.

— Официально подтверждаю, что выставляю свою кандидатуру на предстоящие выборы, — сказал сам Дворкович журналистам в конце июня. — Я запрашивал поддержку от РШФ и других национальных федераций, и благодарен коллегам, которые почти единодушно выступили за мою кандидатуру.

При этом еще тогда Дворкович намекнул, что Илюмжинов все-таки не пойдет на осенние выборы. Его встреча с прессой, кстати, состоялась уже после заседания комитета по этике.

— Считаю, что за последние годы было многое сделано, команда Илюмжинова проводит большую работу по продвижению нашего вида спорта по всему миру, — отметил Дворкович. — С Кирсаном Николаевичем мы общались, и я рассчитываю, что он поддержит мою кандидатуру. У него огромный опыт, которым я надеюсь воспользоваться.