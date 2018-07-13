Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сутьеска0
Астана0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Русенборг0
Валюр0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф3
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах0
Олимпия Л0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зриньски1
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
19:00
Железничар3
Транс1
Все события
Фоторепортажи
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13 июля, источник: Р-Спорт

В FIDE прокомментировали отстранение Илюмжинова

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Решение об отстранении россиянина Кирсана Илюмжинова от должности президента Международной шахматной федерации (FIDE) не является политическим, заявили в организации.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу FIDE объявила, что комиссия по этике организации отстранила Илюмжинова, находящегося под санкциями Минфина США, на 18 месяцев, 12 из которых условно с испытательным периодом на два года. После чего Илюмжинов, возглавляющий FIDE с 1995 года, заявил, что считает данное решение политическим и что вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос, который зарегистрирован кандидатом в президенты FIDE на предстоящие выборы, продавил это решение в подконтрольной ему комиссии по этике и таким образом устраняет конкурентов.

Читайте также
Встречался с инопланетянами, хранит мощи Будды

«Это не политическое решение. Комиссия по этике FIDE является независимым органом, который избирается генеральной ассамблеей», — цитирует ответ FIDE Рейтер.

Илюмжинов ранее заявлял, что намерен участвовать в выборах президента FIDE, которые пройдут на конгрессе организации в Батуми 3 октября. Впоследствии на сайте FIDE был опубликован список кандидатов в президенты, в числе которых Илюмжинова не оказалось. В пятницу Илюмжинов заявил, что будет обращаться в международный суд по правам человека, так как было нарушено его право избираться в организацию.

 Чем удивила Россия звезд мирового футбола
Черчесов прервал интервью после этого вопроса немецких журналистов
Роналду в «Ювентусе» всего неделю. Но уже изменил клуб
«Барселона» отказалась от покупки Головина
Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт
РФПЛ переименована в Российскую Премьер-Лигу
Власти России не пустили на ЧМ более 3 тысяч иностранцев
Двое футболистов сборной России подешевели после чемпионата мира
Российские дзюдоисты выиграли бронзу на домашнем ЧЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка