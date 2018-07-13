В FIDE прокомментировали отстранение Илюмжинова
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Решение об отстранении россиянина Кирсана Илюмжинова от должности президента Международной шахматной федерации (FIDE) не является политическим, заявили в организации.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Решение об отстранении россиянина Кирсана Илюмжинова от должности президента Международной шахматной федерации (FIDE) не является политическим, заявили в организации.
В пятницу FIDE объявила, что комиссия по этике организации отстранила Илюмжинова, находящегося под санкциями Минфина США, на 18 месяцев, 12 из которых условно с испытательным периодом на два года. После чего Илюмжинов, возглавляющий FIDE с 1995 года, заявил, что считает данное решение политическим и что
«Это не политическое решение. Комиссия по этике FIDE является независимым органом, который избирается генеральной ассамблеей», — цитирует ответ FIDE Рейтер.
Илюмжинов ранее заявлял, что намерен участвовать в выборах президента FIDE, которые пройдут на конгрессе организации в Батуми 3 октября. Впоследствии на сайте FIDE был опубликован список кандидатов в президенты, в числе которых Илюмжинова не оказалось. В пятницу Илюмжинов заявил, что будет обращаться в международный суд по правам человека, так как было нарушено его право избираться в организацию.