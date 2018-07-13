В FIDE прокомментировали отстранение Илюмжинова

В пятницу FIDE объявила, что комиссия по этике организации отстранила Илюмжинова, находящегося под санкциями Минфина США, на 18 месяцев, 12 из которых условно с испытательным периодом на два года. После чего Илюмжинов, возглавляющий FIDE с 1995 года, заявил, что считает данное решение политическим и что вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос, который зарегистрирован кандидатом в президенты FIDE на предстоящие выборы, продавил это решение в подконтрольной ему комиссии по этике и таким образом устраняет конкурентов.