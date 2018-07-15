Крамник сыграл вничью с немцем Нисипяну в первом туре шахматного супертурнира в Дортмунде

Другой российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с голландцем Анишем Гири. Также не смогли выявить победителя в партиях между поляком Радославом Войташеком и немцем Георгом Майером, поляком Яном-Кшиштофом Дудой и белорусом Владиславом Ковалевым. Все шахматисты набрали по 0,5 очка.

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Макисм Вашье-Лаграв, в прошлом году победу одержал Войташек.