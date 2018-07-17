Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сутьеска0
Астана0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Русенборг0
Валюр0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф3
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах0
Олимпия Л0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зриньски1
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
19:00
Железничар3
Транс1
Все события
Фоторепортажи
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
17 июля, источник: Vesti.kz

Семилетний казахстанский шахматист вслед за чемпионатом мира выиграл первенство Азии

Казахстанский шахматист Динмухаммед Тулендинов одержал победу на чемпионате Азии по шахматам среди детей до семи лет. Для юного спортсмена эта победа стала второй крупной в этом году — ранее он завоевал «золото» чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Азиатское первенство прошло с 9 по 14 июля в Шри-Ланке. Награды чемпионата разыгрывались в возрастных категориях до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Сборная Казахстана была представлена 28 шахматистами.

Читайте также
11-летняя чемпионка мира по шахматам: На пьедестале меня охватила гордость за Казахстан

По итогам турнира в активе команды две золотые медали. Статус сильнейшего шахматиста до 7 лет подтвердил Динмухаммед Тулендинов. Ему удалось набрать 8,5 очков из 9 возможных. Казахстанец прошел турнир без единого поражения — восемь побед и одна ничья.

Семилетний спортсмен тренируется в Академии шахмат Жансаи Абдумалик у грузинского гроссмейстера Александра Кашашвили. К прошедшему чемпионату Азии Димаша готовил другой специалист из Грузии — гроссмейстер Михаил Кекелидзе.

Тулендинов стал единственным из юных казахстанских шахматистов, кому удалось взять второе «золото» в этом году. Ранее он одержал победу на школьном чемпионате мира.

Другим триумфатором ЧА стала 14-летняя Султанбек Зейнеп из Шымкента. Ее тренирует известный специалист Жубан Бигабылов, который становился чемпионом мира среди любителей.

«При должной поддержке и внимании со стороны Федерации шахмат Казахстана и спонсоров, у Димаша есть шанс стать сильным топ-шахматистом. У него большое шахматное будущее. Главное теперь не упустить время», — прокомментировала событие Жансая Абдумалик.

Напомним, в апреле Тулендинов стал чемпионом мира в возрастной категории до 7 лет. Звание он получил за тур до финиша — разрыв от ближайших преследователей перед заключительным днем составлял уже 1,5 очка.

Участник ЧМ-2018 попал в стартовый состав "Астаны" на ответный матч Лиги чемпионов с "Сутьеской"
Роналду в «Ювентусе» всего неделю. Но уже изменил клуб
«Барселона» отказалась от покупки Головина
Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт
РФПЛ переименована в Российскую Премьер-Лигу
Власти России не пустили на ЧМ более 3 тысяч иностранцев
Двое футболистов сборной России подешевели после чемпионата мира
Российские дзюдоисты выиграли бронзу на домашнем ЧЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка