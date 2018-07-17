Семилетний казахстанский шахматист вслед за чемпионатом мира выиграл первенство Азии

Азиатское первенство прошло с 9 по 14 июля в Шри-Ланке. Награды чемпионата разыгрывались в возрастных категориях до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Сборная Казахстана была представлена 28 шахматистами.

По итогам турнира в активе команды две золотые медали. Статус сильнейшего шахматиста до 7 лет подтвердил Динмухаммед Тулендинов. Ему удалось набрать 8,5 очков из 9 возможных. Казахстанец прошел турнир без единого поражения — восемь побед и одна ничья.

Семилетний спортсмен тренируется в Академии шахмат Жансаи Абдумалик у грузинского гроссмейстера Александра Кашашвили. К прошедшему чемпионату Азии Димаша готовил другой специалист из Грузии — гроссмейстер Михаил Кекелидзе.

Тулендинов стал единственным из юных казахстанских шахматистов, кому удалось взять второе «золото» в этом году. Ранее он одержал победу на школьном чемпионате мира.

Другим триумфатором ЧА стала 14-летняя Султанбек Зейнеп из Шымкента. Ее тренирует известный специалист Жубан Бигабылов, который становился чемпионом мира среди любителей.

«При должной поддержке и внимании со стороны Федерации шахмат Казахстана и спонсоров, у Димаша есть шанс стать сильным топ-шахматистом. У него большое шахматное будущее. Главное теперь не упустить время», — прокомментировала событие Жансая Абдумалик.