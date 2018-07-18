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00:23 (мск), источник: ТАСС

Крамник сыграл вничью с Майером в третьем туре шахматного супертурнира в Дортмунде

ТАСС, 17 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с немцем Георгом Майером в третьем туре супертурнира в немецком Дортмунде.

Источник: РИА "Новости"

Другой россиянин Ян Непомнящий победил немца Ливиу-Дитера Нисипяну. Поляк Ян-Кшиштоф Дуда выиграл у соотечественника Радослава Войташека, белорус Владислав Ковалев оказался сильнее голландца Аниша Гири.

Дуда сохранил первое место в турнирной таблице, набрав 2,5 очка. Далее идут Непомнящий, Ковалев (по 2), Майер, Крамник (по 1,5), Гири, Войташек (по 1), Нисипяну (0,5).

В четвертом туре Крамник сыграет с Дудой, Непомнящий — с Войташеком, Ковалев — с Майером, Нисипяну — с Гири.

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Максим Вашье-Лаграв, в прошлом году победу одержал Войташек.

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