Крамник сыграл вничью с Майером в третьем туре шахматного супертурнира в Дортмунде
ТАСС, 17 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с немцем Георгом Майером в третьем туре супертурнира в немецком Дортмунде.
ТАСС, 17 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с немцем Георгом Майером в третьем туре супертурнира в немецком Дортмунде.
Другой россиянин Ян Непомнящий победил немца
Дуда сохранил первое место в турнирной таблице, набрав 2,5 очка. Далее идут Непомнящий, Ковалев (по 2), Майер, Крамник (по 1,5), Гири, Войташек (по 1), Нисипяну (0,5).
В четвертом туре Крамник сыграет с Дудой, Непомнящий — с Войташеком, Ковалев — с Майером, Нисипяну — с Гири.
Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Максим