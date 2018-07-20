Текущие события
Футбол. Еврокубки
19.07
Дандолк2
Левадия1
Футбол. Еврокубки
19.07
Тре Фиори0
Рудар В3
Футбол. Еврокубки
19.07
Рунавик4
Хайберниан6
Футбол. Еврокубки
19.07
Уйпешт4
Нефтчи0
Футбол. Еврокубки
19.07
Домжале1
Широки Бриег1
Футбол. Еврокубки
19.07
Хабнарфьердюр0
Лахти0
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие головы ЧМ-2018 в России
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
14:58 (мск), источник: ТАСС

Шахматная школа Сергея Карякина откроется в Марийском госуниверситете осенью

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вице-чемпион мира по шахматам, обладатель Кубка Мира ФИДЕ, заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин в ноябре текущего года откроет шахматную школу в Марийском государственном университете. Об этом решении стало известно на встрече главы республики Марий Эл Александра Евстифеева с гроссмейстером, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Источник: РИА "Новости"

«Открытие школы планируется к 1 ноября», — отметили в правительстве региона.

Во время встречи Александр Евстифеев и Сергей Карякин обсудили вопросы развития шахмат в республике. «Что такое быть основателем школы и руководить таким образованием — это значительно более серьезно, чем построить объект, потому что школа — это традиции, а в вашем деле это и интеллект, умение продемонстрировать возможности человека. Вы очень известный человек,… это почетно и приятно, что наш регион выбран для создания филиала вашей шахматной школы», — цитирует Евстифеева организационно-аналитическое управление главы Республики Марий Эл.

Карякин поблагодарил главу региона за поддержку шахмат и заявил о готовности развивать этот вид спорта в Марий Эл. «Мы составили план обучения, развития шахматной школы, и могу сказать, что планы у нас очень серьезные. Мы надеемся их претворять с вашей помощью и с помощью шахматных тренеров, которые будут преподавать», — сказал шахматист.

 Звезду фигурного катания убили на улице Алма-Аты
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Самые яркие цитаты ЧМ-2018. Черчесов, Дзюба и остальные
Ташаев: Благодарен «Динамо», но в «Спартаке» я вырасту как игрок
Главный волшебник российского хоккея. 40 лет Павлу Дацюку
Черчесов: Сборная России достойна хорошей оценки за игру на ЧМ
Польский ЦСКА и плей-офф. Какой будет Единая лига в новом сезоне
СМИ: уволенный из «Челси» тренер Конте подаст в суд на клуб
IAAF подозревает двух россиян в нарушении антидопинговых правил
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка