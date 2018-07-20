Шахматная школа Сергея Карякина откроется в Марийском госуниверситете осенью

Во время встречи Александр Евстифеев и Сергей Карякин обсудили вопросы развития шахмат в республике. «Что такое быть основателем школы и руководить таким образованием — это значительно более серьезно, чем построить объект, потому что школа — это традиции, а в вашем деле это и интеллект, умение продемонстрировать возможности человека. Вы очень известный человек,… это почетно и приятно, что наш регион выбран для создания филиала вашей шахматной школы», — цитирует Евстифеева организационно-аналитическое управление главы Республики Марий Эл.