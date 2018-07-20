Крамник и Карякин вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Помимо Крамника и Карякина, на Олимпиаде в составе сборной России выступят Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов. Соревнования пройдут в Батуми (Грузия) с 23 сентября по 6 октября.
«У нас в стране всегда большой выбор сильных игроков, и они горят желанием защищать честь своей страны на соревнованиях самого высокого уровня. Задача тренерского штаба — выбрать тех из них, кто подойдет к важнейшему старту двухлетия на пике формы, сумеет показать максимум своих возможностей. Как всегда, сборная России настроена на максимальный результат», — сказал старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов.
В составе женской сборной России на Олимпиаде выступят
«Мы планируем выступать тем же самым проверенным и опытным составом, как и два года назад на Олимпиаде в Баку. Основные соперницы у нас те же самые: Китай, Украина и, конечно же, Грузия, которая у себя дома при горячей поддержке болельщиков особенно опасна. Что ж, будем бороться!» — заявил старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский.