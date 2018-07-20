Крамник и Карякин вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду

Источник: РИА "Новости"

Помимо Крамника и Карякина, на Олимпиаде в составе сборной России выступят Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов. Соревнования пройдут в Батуми (Грузия) с 23 сентября по 6 октября.

«У нас в стране всегда большой выбор сильных игроков, и они горят желанием защищать честь своей страны на соревнованиях самого высокого уровня. Задача тренерского штаба — выбрать тех из них, кто подойдет к важнейшему старту двухлетия на пике формы, сумеет показать максимум своих возможностей. Как всегда, сборная России настроена на максимальный результат», — сказал старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов.

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В составе женской сборной России на Олимпиаде выступят экс-чемпионка мира Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Наталья Погонина и Ольга Гиря.