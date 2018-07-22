Непомнящий лидирует после шестого тура шахматного супертурнира в Дортмунде
ТАСС, 21 июля. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с поляком
ТАСС, 21 июля. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с поляком
Также вничью завершилась партия между белорусом Владиславом Ковалевым и поляком Радославом Войташеком. Немец Георг Майер белыми фигурами победил соотечественника
После шести туров лидирует Непомнящий с четырьмя очками. Следом идут Гири, Ковалев, Майер, Дуда (3,5), Крамник, Войташек (2,5), Нисипяну (1). Заключительный тур пройдет в воскресенье.
Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 году в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Максим