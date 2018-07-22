Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Сочи
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Тамбов
Все события
Фоторепортажи
13ЦСКА и «Енисей»: Игнашевич — на трибуне. И Аленичев — тоже
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
00:12 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий лидирует после шестого тура шахматного супертурнира в Дортмунде

ТАСС, 21 июля. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой в партии шестого тура шахматного супертурнира в Дортмунде.

Источник: ИТАР-ТАСС

Также вничью завершилась партия между белорусом Владиславом Ковалевым и поляком Радославом Войташеком. Немец Георг Майер белыми фигурами победил соотечественника Ливиу-Дитера Нисипяну. Россиянин Владимир Крамник белыми проиграл голландцу Анишу Гири.

После шести туров лидирует Непомнящий с четырьмя очками. Следом идут Гири, Ковалев, Майер, Дуда (3,5), Крамник, Войташек (2,5), Нисипяну (1). Заключительный тур пройдет в воскресенье.

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 году в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Максим Вашье-Лаграв, в прошлом году победу одержал Войташек.

 Звезду фигурного катания убили на улице Алма-Аты
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича
Лёв назвал причины провала сборной Германии на чемпионате мира
Неймар объяснил причину своих симуляций
Гол Зе Луиша на 90-й минуте помог «Спартаку» избежать поражения
Спаллетти проэкзаменовал Семака: «Зенит» едва не победил «Интер»
Президент «Феррари» ушел со своего поста
Киевское «Динамо» одолело «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка