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19:40 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий стал победителем шахматного супертурнира в Дортмунде

ТАСС, 22 июля. Россиянин Ян Непомнящий выиграл шахматный супертурнир в Дортмунде. В последнем туре он белыми фигурами победил немца Георга Майера.

Вничью завершились партии между голландцем Анишем Гири и поляком Яном-Кшиштофом Дудой, немцем Ливиу-Дитером Нисипяну и поляком Радославом Войташеком. Партия между белорусом Владиславом Ковалевым и россиянином Владимиром Крамником продолжается.

Непомнящий набрал пять очков в семи турах. Следом идут Гири, Дуда (4), Майер (3,5), Войташек (3), Нисипяну (1,5). У Ковалева перед последним туром — 3,5 очка, у Крамника — 2,5.

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 году в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Максим Вашье-Лаграв, в прошлом году победу одержал Войташек.

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