Свидлер сыграл вничью с Вашье-Лагравом в первом туре шахматного турнира в Биле
ТАСС, 22 июля. Россиянин Петр Свидлер черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом
ТАСС, 22 июля. Россиянин Петр Свидлер черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом
Норвежец Магнус Карлсен белыми победил чеха Давида Навару, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров белыми обыграл швейцарца Нико Георгиадиса.
Карлсен и Мамедьяров набрали по одному очку, Вашье- Лаграв и Свидлер — по 0,5 очка. Следующий тур пройдет в понедельник.
Турнир проходит в два круга и завершится 1 августа. Карлсен победил в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011-м. В 2000 году турнир выиграл Свидлер,