«Пошел на чемпионат мира — а футбола не было». Непомнящий — о победе в Дортмунде и договорных партиях

Источник: Спорт-Экспресс

— Турнир получился хорошим, рад победить при таком крепком составе участников, — сказал Непомнящий. — Это вселяет уверенность, что я на правильном пути.

ВЗЯЛ ПАУЗУ НА ПОЛГОДА

— Как удалось выиграть белыми фигурами три из четырех партий?

— Белыми играть всегда проще, чем черными, но конкретно в Дортмунде мне еще удавалось угадывать с дебютом. Спасибо моему тренеру Владимиру Поткину, который провел прекрасную подготовку.

— Почему в этом году вы играете заметно меньше, чем в прошлом?

— В прошлом году я играл слишком много. Кубок мира осенью совсем не получился, потому что я банально очень устал. Решил сделать выводы и взял большую паузу. Полгода совсем не играл турниров. Шахматами, конечно, занимался, но не так, как во время сборов. Только примерно начиная с мая я вернулся к активным занятиям. Сейчас вроде бы все хорошо, но на будущее, думаю, надо избегать обеих крайностей. Играть очень мало тоже не очень правильно.

— Вы попали в состав сборной России на шахматную Олимпиаду. Это было ожидаемо?

— По рейтингу у меня были хорошие шансы попасть, и объективно в последних турнирах за команду я играл хорошо. Так что верил, что тренерский штаб включит меня в состав.

ГЛУПО ОТРИЦАТЬ, ЧТО РАСПИСНЫЕ ПАРТИИ СУЩЕСТВУЮТ

— Что скажете о недавних обвинениях норвежца Магнуса Карлсена, который выразил недовольство договорными партиями и заранее расписанными ничьями?

— Давайте для начала разберемся, что значит договорная партия. Если это подразумевает какую-то материальную выгоду для участников, то такое в шахматах на серьезном уровне не встречается. Другое дело, что бывают случаи, когда друзья или тренер и ученик не хотят играть между собой и расписывают ничьи. Или когда в последнем туре партия уже никому ничего не дает. Глупо отрицать, что такое явление существует. Но, например, в отборочных соревнованиях вроде турнира претендентов это исключено.

— У вас самого есть такие соперники, с которыми вы заранее согласны на ничью?

— Мой тренер Володя Поткин. Но мы сейчас с ним редко встречаемся в турнирах.

— Зачем Карлсен вынес эту тему на всеобщее обсуждение, если для шахмат это обычное дело?

— Если бы не Магнус, возможно, об этом сказал бы кто-то другой. Но Карлсену не привыкать поднимать острые вопросы. Это очень сложная тема, ее можно много обсуждать.

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РАД ЧЕМПИОНСТВУ ФРАНЦУЗОВ

— Давайте тогда поговорим о футболе. За кого болели на недавнем чемпионате мира?

— В порядке убывания симпатий, поддерживал Россию, Бельгию и Францию. Еще нравились аргентинцы, но они, к сожалению, быстро вылетели. Так получилось, что первые турниры, которые я посмотрел, были чемпионаты мира 1998 года и Европы 2000 года. Французы в эти годы были очень сильны и мне запомнились. Так что я рад их чемпионству.

— Удалось побывать на стадионе?

— Да, я был на матчах Бельгия — Тунис и Франция — Дания. Со второй игрой мне, конечно, очень не повезло — единственная нулевая ничья за весь чемпионат мира. Командам уже ничего в турнирном плане не было нужно, на трибунах сидели 80 тысяч человек, а нормального футбола-то мы и не увидели. Это, кстати, к вопросу о договорных матчах. На полуфиналы или финал я бы тоже с удовольствием сходил, но к этому времени уже улетел в Дортмунд и вынужден был следить за играми по телевизору.

— Это не отвлекало от собственной турнирной борьбы?

— Нормально, нужно же как-то разгружать голову. Кто-то ходит гулять, смотрит сериалы или играет в видеоигры. Мне кажется, футбол — хороший способ переключить внимание. Единственная проблема, матчи порой накладывались на мои партии и следить вживую не получалось.

Турнир в Дортмунде. Итоговое положение