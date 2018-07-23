«Пошел на чемпионат мира — а футбола не было». Непомнящий — о победе в Дортмунде и договорных партиях
Победитель супертурнира в Дортмунде Ян НЕПОМНЯЩИЙ — о полугодовом отпуске, договорных шахматных партиях и пристрастиях в футболе.
Победитель супертурнира в Дортмунде Ян НЕПОМНЯЩИЙ — о полугодовом отпуске, договорных шахматных партиях и пристрастиях в футболе.
— Турнир получился хорошим, рад победить при таком крепком составе участников, — сказал Непомнящий. — Это вселяет уверенность, что я на правильном пути.
ВЗЯЛ ПАУЗУ НА ПОЛГОДА
— Как удалось выиграть белыми фигурами три из четырех партий?
— Белыми играть всегда проще, чем черными, но конкретно в Дортмунде мне еще удавалось угадывать с дебютом. Спасибо моему тренеру Владимиру Поткину, который провел прекрасную подготовку.
— Почему в этом году вы играете заметно меньше, чем в прошлом?
— В прошлом году я играл слишком много. Кубок мира осенью совсем не получился, потому что я банально очень устал. Решил сделать выводы и взял большую паузу. Полгода совсем не играл турниров. Шахматами, конечно, занимался, но не так, как во время сборов. Только примерно начиная с мая я вернулся к активным занятиям. Сейчас вроде бы все хорошо, но на будущее, думаю, надо избегать обеих крайностей. Играть очень мало тоже не очень правильно.
— Вы попали в состав сборной России на шахматную Олимпиаду. Это было ожидаемо?
— По рейтингу у меня были хорошие шансы попасть, и объективно в последних турнирах за команду я играл хорошо. Так что верил, что тренерский штаб включит меня в состав.
ГЛУПО ОТРИЦАТЬ, ЧТО РАСПИСНЫЕ ПАРТИИ СУЩЕСТВУЮТ
— Что скажете о недавних обвинениях норвежца Магнуса Карлсена, который выразил недовольство договорными партиями и заранее расписанными ничьями?
— Давайте для начала разберемся, что значит договорная партия. Если это подразумевает
— У вас самого есть такие соперники, с которыми вы заранее согласны на ничью?
— Мой тренер Володя Поткин. Но мы сейчас с ним редко встречаемся в турнирах.
— Зачем Карлсен вынес эту тему на всеобщее обсуждение, если для шахмат это обычное дело?
— Если бы не Магнус, возможно, об этом сказал бы
РАД ЧЕМПИОНСТВУ ФРАНЦУЗОВ
— Давайте тогда поговорим о футболе. За кого болели на недавнем чемпионате мира?
— В порядке убывания симпатий, поддерживал Россию, Бельгию и Францию. Еще нравились аргентинцы, но они, к сожалению, быстро вылетели. Так получилось, что первые турниры, которые я посмотрел, были чемпионаты мира 1998 года и Европы 2000 года. Французы в эти годы были очень сильны и мне запомнились. Так что я рад их чемпионству.
— Удалось побывать на стадионе?
— Да, я был на матчах Бельгия — Тунис и Франция — Дания. Со второй игрой мне, конечно, очень не повезло — единственная нулевая ничья за весь чемпионат мира. Командам уже ничего в турнирном плане не было нужно, на трибунах сидели 80 тысяч человек, а нормального
— Это не отвлекало от собственной турнирной борьбы?
— Нормально, нужно же
Турнир в Дортмунде. Итоговое положение
1. НЕПОМНЯЩИЙ — 5 очков. 2. Гири (Голландия) — 4. 3. Ковалев (Белоруссия) — 4. 4. Дуда (Польша) — 4. 5. Майер (Германия) — 3,5. 6. КРАМНИК — 3. 7. Войташек (Польша) — 3. 8. Нисипяну (Германия) — 1,5.