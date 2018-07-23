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22:49 (мск), источник: ТАСС

Свидлер победил Георгиадиса во втором туре шахматного турнира в Биле

ТАСС, 23 июля. Россиянин Петр Свидлер белыми фигурами победил швейцарца Нико Георгиадиса в партии второго тура шахматного турнира в швейцарском Биле.

Норвежец Магнус Карлсен черными победил француза Максима Вашье-Лаграва. Вничью завершилась партия между чехом Давидом Наварой и Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

После двух туров лидирует Карлсен с двумя очками, следом идут Свидлер, Мамедьяров (оба — по 1,5), Вашье- Лаграв, Навара (оба — по 0,5), Георгиадис (0).

Турнир проходит в два круга и завершится 1 августа. Карлсен победил в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011-м. В 2000 году турнир выиграл Свидлер, Вашье-Лаграв побеждал пять раз (2009, 2013−2016). В прошлом году победителем турнира стала китаянка Хоу Ифань.

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