Свидлер победил Георгиадиса во втором туре шахматного турнира в Биле

После двух туров лидирует Карлсен с двумя очками, следом идут Свидлер, Мамедьяров (оба — по 1,5), Вашье- Лаграв, Навара (оба — по 0,5), Георгиадис (0).

Турнир проходит в два круга и завершится 1 августа. Карлсен победил в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011-м. В 2000 году турнир выиграл Свидлер, Вашье-Лаграв побеждал пять раз (2009, 2013−2016). В прошлом году победителем турнира стала китаянка Хоу Ифань.