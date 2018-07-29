Свидлер обыграл Георгиадиса в седьмом туре шахматного турнира в Биле

Соревнование проходит в два круга и завершится 1 августа. Карлсен победил в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011-м. В 2000 году турнир выиграл Свидлер, Вашье-Лаграв побеждал пять раз (2009, 2013−2016). В прошлом году турнир выиграла китаянка Хоу Ифань.