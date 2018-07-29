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22:14 (мск), источник: ТАСС

Свидлер обыграл Георгиадиса в седьмом туре шахматного турнира в Биле

ТАСС, 29 июля. Россиянин Петр Свидлер черными фигурами обыграл швейцарца Нико Георгиадиса в партии седьмого тура шахматного турнира в швейцарском Биле.

Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил чеха Давида Навару, норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.

После семи туров лидирует Мамедьяров, набрав 5,5 очка. Следом идут Карлсен (4,5), Свидлер (4), Вашье-Лаграв (3,5), Навара (3), Георгиадис (0,5). Следующий тур состоится 30 июля.

Соревнование проходит в два круга и завершится 1 августа. Карлсен победил в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011-м. В 2000 году турнир выиграл Свидлер, Вашье-Лаграв побеждал пять раз (2009, 2013−2016). В прошлом году турнир выиграла китаянка Хоу Ифань.

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