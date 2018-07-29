Свидлер обыграл Георгиадиса в седьмом туре шахматного турнира в Биле
ТАСС, 29 июля. Россиянин Петр Свидлер черными фигурами обыграл швейцарца Нико Георгиадиса в партии седьмого тура шахматного турнира в швейцарском Биле.
ТАСС, 29 июля. Россиянин Петр Свидлер черными фигурами обыграл швейцарца Нико Георгиадиса в партии седьмого тура шахматного турнира в швейцарском Биле.
Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил чеха Давида Навару, норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с французом Максимом
После семи туров лидирует Мамедьяров, набрав 5,5 очка. Следом идут Карлсен (4,5), Свидлер (4),
Соревнование проходит в два круга и завершится 1 августа. Карлсен победил в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011-м. В 2000 году турнир выиграл Свидлер,