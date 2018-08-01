Анатолий Карпов предложил ввести специализацию по шахматам в российских педвузах

«Было бы правильно в педагогических вузах давать параллельную профессию по шахматам. Педагогам это интересно, так как у тех, кто едет в регионы, не всегда есть полная педагогическая загрузка, а вторая специальность, шахматы, помогла бы решить эту проблему. По этому пути мы шли в Российском государственном социальном университете, где принимали на шахматное отделение студентов и давали параллельную шахматную специализацию. И если мы решим этот вопрос, то нам действительно будет легче реализовывать программу внедрения шахмат в школы», — сказал Карпов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.