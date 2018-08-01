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15:06 (мск), источник: ТАСС

Анатолий Карпов предложил ввести специализацию по шахматам в российских педвузах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов предложил ввести специализацию по шахматам в российских педагогических вузах. Об этом в среду журналистам сообщил Карпов, который принял участие в открытии Всероссийского шахматного фестиваля Eurasia Open в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

«Было бы правильно в педагогических вузах давать параллельную профессию по шахматам. Педагогам это интересно, так как у тех, кто едет в регионы, не всегда есть полная педагогическая загрузка, а вторая специальность, шахматы, помогла бы решить эту проблему. По этому пути мы шли в Российском государственном социальном университете, где принимали на шахматное отделение студентов и давали параллельную шахматную специализацию. И если мы решим этот вопрос, то нам действительно будет легче реализовывать программу внедрения шахмат в школы», — сказал Карпов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

В 2017 году министр просвещения Ольга Васильева предложила в ближайшие два года сделать обязательными занятия по шахматам для учеников 1−4-х классов. Предполагается, что уроки будут проходить один раз в неделю. Как заявляла министр, игра в шахматы позволит повысить уровень образования детей.

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