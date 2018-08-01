Представители 30 регионов участвуют во Всероссийском шахматном фестивале в Екатеринбурге

В его программу включены этапы Кубка России среди взрослых и детей и открытые турниры по блицу и быстрым шахматам. В числе организаторов — Федерация шахмат России, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Федерация шахмат Свердловской области. Общий призовой фонд фестиваля, который завершится 10 августа, составляет 1 млн рублей.
Фестиваль открылся с партии между гроссмейстерами Анатолием Карповым и Наумом Рашковским.
«Последние годы шахматная жизнь на Урале оживилась <…>. Скоро шахматы войдут в школьную программу, <…> сейчас во многих регионах уже принято решение на уровне губернаторов и законодательных собраний о внедрении шахмат в школы», — сказал Карпов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, которая прошла перед церемонией открытия фестиваля.
По его словам, удалось наладить работу Федерации шахмат Свердловской области. «Многие годы шахматная жизнь в Свердловской области [была разделена] на две группы, которые как-то не могли найти общий язык. Но вот нам удалось сделать так, что мы стали работать как единая команда, и это, конечно, дало соответствующий результат. И я думаю, что мы успешно будем продолжать и дальше это движение, у нас созданы команды, которые играют во всех категориях», — уточнил двенадцатый чемпион мира по шахматам.
Карпов отметил, что в этом году «мужчины немножко подкачали». «Мы не смогли выйти в Европейский финал командных соревнований, но зато ветераны уже не первый год становятся чемпионами России, и на европейском уровне мы замечательно смотримся. У нас и детские шахматы развиваются, и сильные детишки появились, которые и на российском, и на мировом уровне уже могут себя показать», — сказал Карпов.