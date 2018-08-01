Представители 30 регионов участвуют во Всероссийском шахматном фестивале в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

В его программу включены этапы Кубка России среди взрослых и детей и открытые турниры по блицу и быстрым шахматам. В числе организаторов — Федерация шахмат России, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Федерация шахмат Свердловской области. Общий призовой фонд фестиваля, который завершится 10 августа, составляет 1 млн рублей.

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Фестиваль открылся с партии между гроссмейстерами Анатолием Карповым и Наумом Рашковским.

«Последние годы шахматная жизнь на Урале оживилась <…>. Скоро шахматы войдут в школьную программу, <…> сейчас во многих регионах уже принято решение на уровне губернаторов и законодательных собраний о внедрении шахмат в школы», — сказал Карпов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, которая прошла перед церемонией открытия фестиваля.

По его словам, удалось наладить работу Федерации шахмат Свердловской области. «Многие годы шахматная жизнь в Свердловской области [была разделена] на две группы, которые как-то не могли найти общий язык. Но вот нам удалось сделать так, что мы стали работать как единая команда, и это, конечно, дало соответствующий результат. И я думаю, что мы успешно будем продолжать и дальше это движение, у нас созданы команды, которые играют во всех категориях», — уточнил двенадцатый чемпион мира по шахматам.