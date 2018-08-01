Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ХИК1
БАТЭ2
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Фола0
Генк2
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:30
Судува
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Селтик
Все события
Фоторепортажи
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
19:13 (мск), источник: ТАСС

Свидлер разделил третье место с французом Вашье-Лагравом на шахматном турнире в Швейцарии

ТАСС, 1 августа. Российский шахматист Петр Свидлер разделил третье место с французом Максимом Вашье- Лагравом на турнире, который завершился в швейцарском Биле.

В партии заключительного тура Свидлер сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, который накануне досрочно стал победителем соревнований. Вашье-Лаграв обыграл чеха Давида Навару, а норвежец Магнус Карлсен оказался сильнее швейцарца Нико Георгиадиса.

Мамедьяров в итоге набрал 7,5 очка, следом расположился Карлсен (6), третье место разделили Свидлер и Вашье-Лаграв (по 5,5), далее идут Навара (4) и Георгиадис (1,5).

Карлсен выигрывал турнир в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011 году. В 2000 году турнир выиграл Свидлер, Вашье-Лаграв побеждал пять раз (2009, 2013−2016). В прошлом году победительницей стала китаянка Хоу Ифань.

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Чемпион мира в составе сборной Германии перешел в российский клуб
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе
«Трупы возить не будем». Скандал в сборной России по могулу
Арестован единственный счет ФК «Анжи»
«Звезда мундиаля»: Англия зовет лучшего бомбардира России
СМИ: «Барселона» ведет переговоры с Погба
«В РФ хочу стать легендой». ЦСКА нашел замену Игнашевичу в глуши
СМИ: «Ливерпуль» готов продать Кариуса и Миньоле
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка