Свидлер разделил третье место с французом Вашье-Лагравом на шахматном турнире в Швейцарии

В партии заключительного тура Свидлер сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, который накануне досрочно стал победителем соревнований. Вашье-Лаграв обыграл чеха Давида Навару, а норвежец Магнус Карлсен оказался сильнее швейцарца Нико Георгиадиса.
Мамедьяров в итоге набрал 7,5 очка, следом расположился Карлсен (6), третье место разделили Свидлер и Вашье-Лаграв (по 5,5), далее идут Навара (4) и Георгиадис (1,5).
Карлсен выигрывал турнир в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011 году. В 2000 году турнир выиграл Свидлер, Вашье-Лаграв побеждал пять раз (2009, 2013−2016). В прошлом году победительницей стала китаянка Хоу Ифань.