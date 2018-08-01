Свидлер разделил третье место с французом Вашье-Лагравом на шахматном турнире в Швейцарии

В партии заключительного тура Свидлер сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, который накануне досрочно стал победителем соревнований. Вашье-Лаграв обыграл чеха Давида Навару, а норвежец Магнус Карлсен оказался сильнее швейцарца Нико Георгиадиса.

Карлсен выигрывал турнир в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011 году. В 2000 году турнир выиграл Свидлер, Вашье-Лаграв побеждал пять раз (2009, 2013−2016). В прошлом году победительницей стала китаянка Хоу Ифань.