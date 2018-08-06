Ассоциация шахматных профессионалов поддержит кандидатуру Дворковича на выборах главы FIDE

«Правление ACP основательно обсудило будущие выборы президента FIDE и единогласно проголосовало за то, чтобы поддержать кандидатуру Аркадия Дворковича, — говорится в заявлении ACP. — Впервые ACP занимает определенную позицию и поддерживает какого-либо кандидата в каких-либо выборах. Это решение не было принято легкомысленно: напротив, оно стало следствием все ухудшающейся ситуации в шахматном мире, сложившейся по причине неудовлетворительной работы действующего руководства FIDE. Мы неоднократно выражали наше несогласие со многими решениями FIDE и мы твердо верим в то, что сейчас пришло время для кардинальных изменений».

«Мы не верим в то, что люди, которые руководили FIDE более 30 лет, будут способны поменять свой подход и политику в случае своего переизбрания. На самом деле, судя по их отношению и официальной политической платформе, они даже не планируют меняться, нам нужна новая команда с другим видением. Программа господина Дворковича включает в себя много важных пунктов, которые ACP отстаивала годами, и мы верим в то, что его программа может многое изменить. У него есть навыки и опыт; он играл ключевую роль в организации целого ряда шахматных соревнований высшего уровня, мы верим в то, что он способен поднять FIDE и шахматный мир на те высоты, какие заслуживает наша игра», — сказано в сообщении.