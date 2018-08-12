Карякин делит второе место после трех раундов на этапе Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе
ТАСС, 12 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит второе место с французом Максимом
ТАСС, 12 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит второе место с французом Максимом
Россиянин сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом и Левоном Ароняном из Армении, а также победил кубинца Леньера Домингеса.
Еще один представитель России Александр Грищук проиграл американцу Фабиано Каруане, сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и американцем Хикару Накамурой.
После трех туров лидирует Каруана, на счету которого 6 очков (в рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1). У Карякина и
Призовой фонд американского этапа
Гроссмейстеры проведут девять туров в быстрые шахматы и 18 туров в блиц.