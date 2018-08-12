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09:53 (мск), источник: ТАСС

Карякин делит второе место после трех раундов на этапе Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе

ТАСС, 12 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит второе место с французом Максимом Вашье-Лагравом после трех туров в турнире по рапиду на третьем этапе Гран-тура по шахматам, который проходит в американском Сент-Луисе.

Источник: РИА "Новости"

Россиянин сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом и Левоном Ароняном из Армении, а также победил кубинца Леньера Домингеса.

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Еще один представитель России Александр Грищук проиграл американцу Фабиано Каруане, сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и американцем Хикару Накамурой.

После трех туров лидирует Каруана, на счету которого 6 очков (в рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1). У Карякина и Вашье-Лаграва по 4 очка.

Призовой фонд американского этапа Гран-тура составляет $150 тыс.

Гроссмейстеры проведут девять туров в быстрые шахматы и 18 туров в блиц.

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