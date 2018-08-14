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07:56 (мск), источник: ТАСС

Карякин опустился на четвертое место после девяти раундов на этапе Гран-тура по шахматам

ТАСС, 14 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит четвертое место с двумя другими шахматистами после девяти раундов в турнире по рапиду на третьем этапе Гран-тура, который проходит в американском Сент-Луисе.

Источник: РИА "Новости"

В заключительных трех раундах в быстрых шахматах россиянин проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову и сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой и французом Максимом Вашье-Лагравой. Другой представитель России Александр Грищук делит девятое и десятое место индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом. Он сыграл вничью с соседом по турнирной таблице Анандом и армянином Левоном Ароняном, а также проиграл американцу Уэсли Со.

После девяти туров лидируют Мамедьяров и Накамура, на счету которых которых по 12 очков (в рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1). Третье место занимает американец Фабиано Каруана, набравший 11 очков. У Карякина, Ароняна и кубинца Переса Домингеса по 9 баллов, Со и Вашье- Лаграв имеют по 8 очков. Грищук и Ананд, замыкающие турнирную таблицу, набрали по 6 баллов.

Призовой фонд американского этапа Гран-тура составляет $150 тыс. Гроссмейстеры проведут девять туров в быстрые шахматы и 18 туров в блиц.

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