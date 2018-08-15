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09:27 (мск), источник: ТАСС

Карякин занимает шестое место после первого круга в блице на этапе Гран-тура по шахматам

ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин после первого круга в блице опустился на шестое место в турнирной таблице на третьем этапе Гран- тура, который проходит в американском Сент-Луисе.

Источник: РИА "Новости"

За девять туров блица Карякин набрал 3,5 очка и потерял сразу две позиции. После окончания турнира по рапиду россиянин имел в своем активе 9 баллов и делил четвертую строчку с армянином Левоном Ароняном и кубинцем Пересом Домингесом. Теперь на счету гроссмейстера 12,5 очков.

Другой российский шахматист Александр Грищук, наоборот, поднялся в рейтинге. Ранее россиянин делил девятое и десятое места с индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом. Первый круг блица принес Грищуку 5,5 очков и вывел спортсмена на промежуточное восьмое место с результатом 11,5 балла.

Лидируют по-прежнему азербайджанец Шахриян Мамедьяров и американец Хикару Накамура (по 17 очков). За ними располагаются другой американец Фабиано Каруана (15,5), француз Максим Вашье-Лаграв (15) и Аронян (14). На седьмом месте находится Домингес (12), девятую строчку занимает еще один представитель США Уэсли Со (11), а замыкает турнирную таблицу Ананд (9,5).

Призовой фонд американского этапа Гран-тура составляет $150 тыс. Гроссмейстеры провели девять туров в быстрые шахматы и столько же туров в блице. Второй круг соревнований в блице начнется в 21:00 мск в среду.

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