Карякин занимает шестое место после первого круга в блице на этапе Гран-тура по шахматам

Источник: РИА "Новости"

За девять туров блица Карякин набрал 3,5 очка и потерял сразу две позиции. После окончания турнира по рапиду россиянин имел в своем активе 9 баллов и делил четвертую строчку с армянином Левоном Ароняном и кубинцем Пересом Домингесом. Теперь на счету гроссмейстера 12,5 очков.

Другой российский шахматист Александр Грищук, наоборот, поднялся в рейтинге. Ранее россиянин делил девятое и десятое места с индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом. Первый круг блица принес Грищуку 5,5 очков и вывел спортсмена на промежуточное восьмое место с результатом 11,5 балла.

Лидируют по-прежнему азербайджанец Шахриян Мамедьяров и американец Хикару Накамура (по 17 очков). За ними располагаются другой американец Фабиано Каруана (15,5), француз Максим Вашье-Лаграв (15) и Аронян (14). На седьмом месте находится Домингес (12), девятую строчку занимает еще один представитель США Уэсли Со (11), а замыкает турнирную таблицу Ананд (9,5).