Семилетний чемпион мира по шахматам из Казахстана одержал победу на крупном турнире в ОАЭ

В соревнованиях приняли участие 184 шахматиста из 18 стран в возрастной категории до 16 лет. Динмухаммед стартовал в турнире под 34-м номером в рейтинг-листе и завершил турнир на 11 строчке.

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В девяти турах Тулендинов набрал семь очков, одержав шесть побед, две ничьи и потерпел только одно поражение. Это позволило ему завоевать золотую медаль в другой возрастной категории — до 12 лет.

Также ему удалось прибавить чуть больше 70 пунктов рейтинга.

Талантливый шахматист 1,5 года занимается в Академии шахмат Жансаи Абдумалик у известного тренера, международного гроссмейстера из Грузии Александра Кашашвили. Во время турнира опытный тренер готовил и поддерживал Тулендинова по интернету.

«Это третья крупная победа Димаша Тулендинова за этот год. В апреле он выиграл чемпионат мира среди школьников до 7 лет, в июле школьный чемпионат Азии также в своем возрасте, но эта победа в ОАЭ с моей точки зрения наиболее ценна — соперники были вдвое старше него!

Успех просто так не приходит. Должно многое сойтись. Талант ребенка плюс опытный тренер и плюс правильно мыслящий родитель. Димаш — уникальный мальчик, обладающий разными талантами, но основной — это феноменальная работоспособность. У мальчика большое будущее! Очень радует, что казахстанская Федерация шахмат помогает юному дарованию, — прокомментировала его победу Жансая Абдумалик.