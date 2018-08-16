Накамура выиграл этап Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе, Карякин — шестой
ТАСС, 16 августа. Американский гроссмейстер Хикару Накамура стал победителем третьего этапа
ТАСС, 16 августа. Американский гроссмейстер Хикару Накамура стал победителем третьего этапа
Американец набрал 22,5 очка и опередил занявшего второе место француза Максима
Другой россиянин Александр Грищук (15,5) стал восьмым, отстав от занявшего седьмое место кубинца Леньера Домингеса (16) на полбалла. Замкнули турнирную таблицу американец Уэсли Со (15) и индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд (13,5), расположившиеся на девятом и десятом местах соответственно.
Лидером всей серии
Призовой фонд американского этапа составил $150 тыс. Гроссмейстеры провели девять туров в быстрые шахматы и 18 раундов в блице.
Следующий этап