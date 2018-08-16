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09:03 (мск), источник: ТАСС

Накамура выиграл этап Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе, Карякин — шестой

ТАСС, 16 августа. Американский гроссмейстер Хикару Накамура стал победителем третьего этапа Гран-тура по шахматам, который проходит в Сент-Луисе (США). Россияне Сергей Карякин и Александр Грищук заняли шестое и восьмое места соответственно.

Американец набрал 22,5 очка и опередил занявшего второе место француза Максима Вашье-Лаграва на один балл (21,5). Призовую тройку замкнул азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (21). Четвертое место занял еще один представитель США Фабиано Каруана (20), пятым стал армянин Левон Аронян (18). Карякин, набравший 17 очков, расположился на шестой строчке.

Другой россиянин Александр Грищук (15,5) стал восьмым, отстав от занявшего седьмое место кубинца Леньера Домингеса (16) на полбалла. Замкнули турнирную таблицу американец Уэсли Со (15) и индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд (13,5), расположившиеся на девятом и десятом местах соответственно.

Лидером всей серии Гран-тура также стал Накамура, в активе которого 33 очка. На втором месте идет Вашье-Лаграв, набравший 25 очков, а за ним следует Карякин — 24 очка.

Призовой фонд американского этапа составил $150 тыс. Гроссмейстеры провели девять туров в быстрые шахматы и 18 раундов в блице.

Следующий этап Гран-тура снова пройдет в Сент-Луисе с 17 по 28 августа. Шахматисты сыграют между собой по круговой системе. К десяти гроссмейстерам, выступавшим на третьем этапе, добавится норвежец Магнус Карлсен.

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