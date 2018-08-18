Карлсен, Карякин и Каруана стартуют на шахматном супертурнире в США

Источник: AP 2018

Традиционный шахматный супертурнир в Сент-Луисе остается сильнейшим в международном календаре — из 10 участников наименьший рейтинг имеет россиянин Александр Грищук (2766), который занимает 14-е место в мире. Из входящих в первую десятку гроссмейстеров в Сент-Луисе не сыграют лишь китаец Дин Лижэнь, который в июне сломал ногу, катаясь на велосипеде во время турнира в норвежском Ставангере, и россиянин Владимир Крамник.

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Карлсен и его соперник по предстоящему матчу за чемпионскую корону Каруана возглавляют список участников турнира в Сент-Луисе. За Кубок Синкфилда также поборются Карякин, Грищук, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, Уэсли Со и Хикару Накамура (оба — США), Максим Вашье-Лаграв из Франции, Вишванатан Ананд из Индии и армянин Левон Аронян. Средний рейтинг участников турнира составляет 2787 балла, что соответствует высочайшей при 10 участниках 21-й категории.

Турнир пройдет в один круг с 18 по 27 августа, выходной день — 23 августа. Контроль времени — классический, шахматисты получат по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Призовой фонд турнира составляет $300 тысяч, из которых победитель получит 75 тысяч.

В блице и рапиде нет равных Накамуре

В начале нынешней недели в Сент-Луисе прошел турнир по рапиду и блицу среди тех же участников, что сыграют и за Кубок Синкфилда. В быстрых шахматах первое место поделили Накамура и Мамедьяров, Накамура стал первым и в блице. Соревнования в Сент-Луисе входят в программу шахматного Гран-тура, в рамках которого в июне прошли турниры по быстрым шахматам и блицу в Париже, где побед добились соответственно Со и Накамура.

Накамура лидирует и в общем зачете тура, набрав 33 очка. На втором месте идет Вашье-Лаграв (25 очков), третий — Сергей Карякин (24).