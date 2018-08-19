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09:54 (мск), источник: ТАСС

Карякин проиграл Ароняну в первом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 19 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами проиграл Левону Ароняну из Армении в партии первого тура Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч). Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

Источник: РИА "Новости"

По итогам первого тура ничейные результаты были зафиксированы в партиях Магнус Карлсен (Норвегия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Хикару Накамура (США) — Вишванатан Ананд (Индия). Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил американца Уэсли Со. Партия Фабиано Каруана (США) — Александр Грищук (Россия) завершится позднее.

В партии второго тура, который пройдет в воскресенье, Карякин черными фигурами сыграет против действующего чемпиона мира Карлсена.

Турнир проходит в один круг, выходной день — 23 августа. Контроль времени — классический, шахматисты имеют по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч. Турнир завершится 27 августа.

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