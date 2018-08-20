Карякин проиграл Карлсену во втором раунде шахматного супертурнира в Сент-Луисе

Встреча Карякина и Карлсена продолжалась 6 часов 38 минут, россиянин признал поражение на 88-м ходу. Победа Карлсена стала единственной во втором туре соревнований. По итогам второго раунда ничейные результаты были зафиксированы в партиях Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян (Армения), Александр Грищук (Россия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Вишванатан Ананд (Индия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Уэсли Со (США) — Хикару Накамура (США).
После двух туров первое место в турнирной таблице делят Карлсен, Мамедьяров и Аронян, набравшие по 1,5 очка. Далее расположились Ананд, Каруана, Вашье-Лаграв, Накамура и Грищук, в активе которых по одному очку. Со идет девятым (0,5), Карякин замыкает турнирную таблицу, в партии первого раунда Карякин проиграл черными фигурами Ароняну.
В партиях третьего тура, который пройдет в понедельник, Карякин белыми фигурами сыграет против Ананда, Грищук черными фигурами будет противостоять Накамуре.
Турнир проходит в один круг, выходной день — 23 августа. Контроль времени — классический, шахматисты имеют по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тыс Турнир завершится 27 августа.