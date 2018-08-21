Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.08
Атлетик2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.08
Кристал Пэлас0
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
20.08
Аталанта4
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
20.08
Валенсия1
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
20.08
Динамо М3
Уфа0
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Зальцбург
Все события
Фоторепортажи
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
13Акинфеев с собакой, Березуцкие в роли туристов
08:58 (мск), источник: ТАСС

Грищук обыграл Накамуру и вошел в группу лидеров шахматного супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 21 августа. Российский гроссмейстер Александр Грищук черными фигурами обыграл американца Хикару Накамуру в партии третьего тура Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч), четвертого этапа мирового шахматного Гран-тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

Источник: РИА "Новости"

Победа Грищука стала единственной в третьем туре соревнований. По итогам раунда ничейные результаты были зафиксированы в партиях Левон Аронян (Армения) — Магнус Карлсен (США), Фабиано Каруана (США) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Уэсли Со (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Вишванатан Ананд (Индия) — Сергей Карякин (Россия).

Читайте также
Карякин проиграл Карлсену во втором раунде шахматного супертурнира в Сент-Луисе

После трех туров первое место в турнирной таблице делят Грищук, Карлсен, Мамедьяров и Аронян, набравшие по 2 очка. Места с 5-го по 7-е занимают Ананд, Каруана и Вашье-Лаграв, в активе которых по 1,5 очка. Далее расположились Со и Накамура — по одному очку. Карякин замыкает турнирную таблицу, набрав всего 0,5 балла.

В партиях четвертого тура, который пройдет во вторник, Грищук белыми фигурами сыграет против Вашье-Лаграва, Карякин черными фигурами будет противостоять Со.

Турнир проходит в один круг, выходной день — 23 августа. Контроль времени — классический, шахматисты имеют по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.

Турнир завершится 27 августа.

 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
«Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне РПЛ
Федор Смолов заявил, что хотел бы перейти в европейский клуб
Уткин сравнил успешный отрезок в карьере Дзюбы с анекдотом
Александр Емельяненко выписан из больницы
Призерка ОИ Шумилова хочет выступать за сборную другой страны
Российский гребец стал бронзовым призером Олимпиады в Рио
«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с мадридским «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь