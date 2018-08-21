Грищук обыграл Накамуру и вошел в группу лидеров шахматного супертурнира в Сент-Луисе

Источник: РИА "Новости"

Победа Грищука стала единственной в третьем туре соревнований. По итогам раунда ничейные результаты были зафиксированы в партиях Левон Аронян (Армения) — Магнус Карлсен (США), Фабиано Каруана (США) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Уэсли Со (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Вишванатан Ананд (Индия) — Сергей Карякин (Россия).

Читайте также Карякин проиграл Карлсену во втором раунде шахматного супертурнира в Сент-Луисе

После трех туров первое место в турнирной таблице делят Грищук, Карлсен, Мамедьяров и Аронян, набравшие по 2 очка. Места с 5-го по 7-е занимают Ананд, Каруана и Вашье-Лаграв, в активе которых по 1,5 очка. Далее расположились Со и Накамура — по одному очку. Карякин замыкает турнирную таблицу, набрав всего 0,5 балла.

В партиях четвертого тура, который пройдет во вторник, Грищук белыми фигурами сыграет против Вашье-Лаграва, Карякин черными фигурами будет противостоять Со.

Турнир проходит в один круг, выходной день — 23 августа. Контроль времени — классический, шахматисты имеют по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.