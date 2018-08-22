Карякин — последний в турнирной таблице шахматного турнира в Сент-Луисе, Грищук лидирует

Источник: РИА "Новости"

По итогам раунда ничейные результаты были зафиксированы во всех сыгранных партиях, кроме встречи Фабиано Каруана (США) — Хикару Накамура, где первый одержал победу. Помимо Грищука, свои партии вничью завершили Левон Аронян (Армения) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Магнус Карлсен (США) и Вишванатан Ананд (Индия), а также Уэсли Со (США) и Сергей Карякин (Россия).

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После четырех туров первое место в турнирной таблице делят Грищук, Карлсен, Мамедьяров, Аронян и Каруана, набравшие по 2,5 очка. 6-е и 7-е места занимают Ананд и Вашье-Лаграв, в активе которых по 2 очка. Далее расположился Со — 1,5 очка. Карякин и Накамура замыкают турнирную таблицу, набрав одному баллу.

В партии пятого тура, который пройдет в среду, российские гроссмейстеры сыграют друг с другом. Грищук проведет встречу черными фигурами, Карякин — белыми.

Турнир проходит в один круг, выходной день — 23 августа. Контроль времени — классический, шахматисты имеют по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.